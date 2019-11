La Belgique reste l'un des pays les plus taxés au monde malgré le tax shift

La pression fiscale est passée en un an de 57,7% à 55,4% du PIB en Belgique, grâce principalement au tax shift. Mais notre pays n'en reste pas moins dans le top 3 du classement mondial de PwC en matière de charge fiscale, derrière la France et l'Italie.

Le tax shift commence à produire ses effets, peut-on lire dans le rapport annuel "Paying Taxes" de PwC. La société de consultance y mesure la pression fiscale et parafiscale qui était en vigueur en Belgique en 2018 et la compare à celle des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'OCDE. On y voit qu'en un an, la pression fiscale a diminué de 2,3 points de pourcentage, passant de 57,7% en 2017 à 55,4% du Produit intérieur brut (PIB) en 2018. Cette baisse – la plus forte sur un an depuis 2004 – s'inscrit dans une évolution en cours depuis plusieurs années. Depuis 2004, la Belgique est parvenue à réduire la pression fiscale totale de 60,1% à 55,4% en 2018.

Entamé en 2017, le tax shift a entraîné une réduction des impôts sur le travail (cotisations patronales à la sécurité sociale) et du taux légal de l’impôt des sociétés (de 33,99% en 2017 à 29,58% en 2018).

À long terme, la Belgique devrait viser une pression fiscale conforme à la moyenne de l'UE et de l'AELE de 38,9%. Patrick Boone Managing Partner, Tax & Legal Services chez PwC Belgique

Seules la France et l'Italie font pire

Deuxième constat, la Belgique figure toujours dans le top 3 des pays les plus taxés au monde (sur 190 pays étudiés). Seules la France (60,7%) et l'Italie (59,1%) affichent une fiscalité encore plus élevée. "À long terme, la Belgique devrait viser une pression fiscale conforme à la moyenne de l'UE et de l'AELE de 38,9%", estime Patrick Boone, Managing Partner, Tax & Legal Services chez PwC Belgique. L'idée n'est pas, selon lui, de se lancer dans une course vers le bas. "Ce n'est pas l'objectif, et ce n'est pas compatible avec la durabilité de notre modèle social."

Par contre, il met en garde contre le handicap que constitue une fiscalité et parafiscalité très élevée comme la nôtre. "Le mauvais classement européen de la Belgique rend extrêmement difficile le fait d'attirer des entreprises dans notre pays et donc, d'élargir l'assiette fiscale dont nous avons besoin pour soutenir notre modèle social."

Attirer l'innovation

Vue en plein écran Pour PwC, la Belgique doit "maintenir un écosystème favorable aux activités de R&D (...) et faire en sorte que notre système éducatif produise les profils dont nos entreprises ont besoin pour prospérer." ©Tim Dirven

Si la pression fiscale complique les projets des investisseurs étrangers intéressés par la Belgique, des incitations fiscales pour les entreprises dont le personnel hautement qualifié occupe des postes de recherche et développement (R&D) peuvent certainement renforcer et améliorer cette position, estime-t-on chez PwC.

La Belgique accorde déjà un allègement fiscal en matière de R&D par le biais d'exonérations et de crédits d'impôt. L'importance de ces incitations fiscales qui soutiennent la R&D n'a cessé d'augmenter entre 2000 et 2018.

Dans le même temps, la vague d'innovation et d'automatisation rend le coût du travail, qui a longtemps été une pierre d’achoppement en Belgique, moins pertinent en comparaison aux pays à salaires bas. "Si nous parvenons à combiner de manière décisive cette évolution avec un renforcement généralisé des compétences sur notre marché du travail, nous avons potentiellement une formule de réussite en main", assure Patrick Boone.

Il est essentiel que les réformes fiscales déjà convenues soient mises en œuvre et que que l'impasse actuelle dans la formation du gouvernement fédéral soit résolue le plus tôt possible. Patrick Boone

Se concentrer sur les bonnes priorités

La Belgique a, selon lui, la possibilité d'être un acteur majeur de la quatrième révolution industrielle, "en attirant des investissements supplémentaires et en créant des emplois dans des secteurs tels que l'intelligence artificielle, la robotique, l'Internet des objets (IdO) et la réalité virtuelle".

Pour ce faire, il faut se concentrer sur les bonnes priorités: "Maintenir un écosystème favorable aux activités de R&D afin d'élargir l'assiette fiscale de notre pays, et faire en sorte que notre système éducatif produise les profils dont nos entreprises ont besoin pour prospérer."

Cela nécessite bien entendu que le politique se bouge un peu. Pour Patrick Boone, "il est essentiel que les réformes fiscales déjà convenues soient mises en œuvre et que l'impasse actuelle dans la formation du gouvernement fédéral soit résolue le plus tôt possible".