La Belgique risque de manquer de seringues

"Il y a un goulot d’étranglement concernant les seringues", a reconnu le ministre fédéral de la santé, Frank Vandenbroucke (sp.a), en commission de la Santé, à la Chambre. "Soyons clair, nous avons assez de seringues et d’aiguilles. Mais depuis peu, on nous dit qu’on peut puiser six doses au lieu de cinq dans le flacon du vaccin Pfizer, mais avec une seringue d’1 ml. Et ces seringues, on n’en trouve pas facilement", a expliqué le ministre.