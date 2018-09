La Belgique séduit à nouveau les entreprises américaines

Parmi les entreprises internationales (et surtout américaines) présentes en Belgique, 6 sur 10 envisagent d’étendre leurs activités au cours des trois prochaines années. Et parmi celles-ci, 8 sur 10 comptent engager du personnel supplémentaire. C’est dire si le climat des affaires s’est grandement amélioré sous l’actuelle législature.

Un tiers des entreprises interrogées (33%) estiment que, comparé aux pays voisins, le climat d’investissement en Belgique s’est amélioré au cours des trois dernières années, soit près de deux fois plus qu’en 2014. Grâce soit rendu à la réforme de l’impôt des sociétés, qui ramènera progressivement (d’ici 2020) le taux d’imposition de 33 à 25%, ainsi qu’au tax shift, qui a permis de réduire la pression fiscale et parafiscale sur le travail.

Notre pays peine en effet toujours à attirer de nouveaux investissements ("greenfield") et de nombreuses entreprises interrogées estiment que nos voisins néerlandais (45%) et allemands (29%) sont plus performants dans cet exercice.

Stabilité et prévisibilité

Parmi les points à améliorer, les plus souvent cités sont le coût de la main-d’œuvre (67%), la complexité administrative (48%), la congestion sur les routes (33%), l’instabilité fiscale et régulatoire (27%) et, enfin, le manque de vision politique à long terme (23%). Ces deux derniers points ont toute leur importance quand on sait que ce que les investisseurs apprécient en tout premier lieu, c’est la stabilité et la prévisibilité.