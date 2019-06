La Belgique très en deçà de ses ambitions climatiques 2030

À politique inchangée, l’Europe ne réalisera pas ses objectifs en matière d’efficience énergétique, d’énergie renouvelable et de réduction des émissions de CO2 à l’horizon de 2030. La Belgique fait partie des plus mauvais élèves.

La Commission européenne doit rendre publique ce mardi une évaluation des plans nationaux Énergie-Climat et ses recommandations spécifiques à cet égard pour les 28 États membres de l’Union. Dans ces plans, les différents pays de l’UE déterminent comment ils veulent atteindre les objectifs énergétiques et climatiques européens d’ici à 2030. L’exercice est nouveau et sera désormais annuel, à l’instar de la surveillance sévère à laquelle sont soumis les pays de l’UE sur le plan économique et budgétaire.