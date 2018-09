La Bogaerts International School s'exporte pour la première fois

"C’est une première pour nous et déjà un succès. Entre 80 et 90 élèves sont déjà inscrits dans notre nouvelle école à Shanghai."

" C’est la première fois que nous nous exportons ", se félicite David-Ian Bogaerts, directeur de l’établissement, interrogé sur ce développement de taille. Avant de revenir sur la genèse du projet: " Cela s’est fait via-via. Une Chinoise travaillant à Paris que je connaissais a lancé un appel d’offres dans différentes capitales européennes pour un projet d’école là-bas. Nous y avons répondu et notre proposition a été jugée comme étant la plus convaincante. "

Exigences élevées

Et pour cause, "si l’enseignement est généralement de très bonne qualité en Belgique, et en Europe en général, dans des pays comme l’Asie, il faut souvent se tourner vers le privé pour approcher un niveau similaire. Car dans le public, les enfants sont souvent plus nombreux en classe, quand l’enseignement laisse aussi parfois moins la place à l’apprentissage de l’anglais".