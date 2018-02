La CGSP en grève ce mardi, pourquoi et comment?

Vous l’aviez peut-être oublié, mais eux pas. Alors autant effectuer une piqûre de rappel. Ce mardi, une grève touchera l’ensemble des services publics du pays. Dans quelles proportions? Difficile à prévoir, puisque le mouvement de grogne n’est porté que par la Centrale générale des services publics (CGSP) – autrement dit la FGTB. La CSC et la CGSLB ont préféré ne pas prendre part à la grève, l’estimant prématurée, étant donné que des discussions sont toujours en cours avec le ministre des Pensions, Daniel Bacquelaine (MR).

Ce qui nous mène au point suivant: qu’est-ce qui a pu fâcher à ce point le syndicat socialiste? La réforme des pensions, vous l’aurez deviné. " Et particulièrement l’introduction des pensions mixtes et des critères de pénibilité ", précise Michel Meyer, président de la CGSP.

La pension mixte touche les agents ayant une carrière mixte, ayant débuté en tant que contractuels mais finissant statutaires. Auparavant, cela leur valait une pension de statutaire, à l’avenir, leur pension sera mixte – donc moindre – reflétant au final leur parcours. Logique, non? " Allons, ces agents ont toujours presté chez le même employeur. Il s’agissait d’une reconnaissance du travail accompli, et constituait par ailleurs une source de motivation. "

Quant aux critères de pénibilité de la carrière, ne sont-ils pas toujours en discussion au sein du gouvernement Michel? " Si , rétorque Michel Meyer. Mais fin décembre, Daniel Bacquelaine a tenté de faire passer le texte en première lecture au gouvernement, sans concertation. Et en prétextant qu’on pourrait faire des changements entre la première et la seconde lecture – d’expérience, je sais qu’entre les deux, tout ce qui peut être modifié, c’est la taille de la police du texte. "

Autre point sensible: ne seront pris en compte que les "services effectivement prestés". " Ce qui veut dire que les périodes d’absence pour maladie ou accident du travail ne seront pas prises en compte pour le calcul de la pension anticipée. Ni les congés de maternité, ce qui constitue une discrimination envers les femmes. "

Et si le texte se penche (enfin) sur le statut des travailleurs handicapés, Michel Meyer regrette qu’il prévoie tant de " restrictions " et pose des conditions similaires à celles qui s’appliquent aux travailleurs valides.

Voilà pour les causes. Et les conséquences? Difficiles à prévoir, on vous disait. "Les transports en commun vont souffrir de l’action: les cheminots sont particulièrement visés par la réforme. Comme les enseignants." Sans oublier les militaires ou les soldats, précise Michel Meyer. "à qui le gouvernement a fait des promesses, mais qui risquent d’être déçus des effets minimes que génère la prise en compte de la pénibilité."