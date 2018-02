La CGSP part en grève contre un projet sur la pénibilité qui n'est… pas encore bouclé

SNCB: Liste des agents nécessaires au services minimum

Selon nos informations, la SNCB et Infrabel ont arrêté les catégories professionnelles d’agents dont les prestations sont essentielles pour la mise en place du service garanti (ou service minimum) sur le réseau ferroviaire belge en cas de grève. La réalisation de la liste est imposée par le projet de loi du ministre de la Mobilité, François Bellot (MR), organisant le service minimum. Le transporteur ferroviaire présente une liste de 14 catégories d’agents.

Outre les conducteurs de train certifié et les accompagnateurs de trains, on retrouve les répartiteurs de matériel roulant, le personnel de manœuvre et les agents de surveillance (sous-chefs de gare, chefs de gare adjoints et premiers chefs de gare adjoints), les représentants de la SNCB dans les cabines de signalisation, le personnel de sécurité et d’intervention Securail, les visiteurs du matériel voyageurs (pour les visites de sécurité et les essais de frein au départ) et les dépanneurs.

Le personnel pour la commande des cabines de signalisation, le personnel de support et celui dans les postes de signalisation chargé de l’information des voyageurs sont également requis, de même que les agents de dispatching.

Si la grève dure plusieurs jours, la SNCB a élargi sa liste au personnel de maîtrise des équipes de maintenance du matériel roulant, au personnel de technique et de nettoyage ainsi qu’au personnel logistique (dans les ateliers centraux de Malines et de Salzinnes), au personnel de nettoyage dans les gares et d’entretien technique.

La liste arrêtée par le gestionnaire d’infrastructure comporte une vingtaine de catégories. On y retrouve toute une série d’ingénieurs (signalisation, voies, ouvrages d’art, caténaires, sous-stations, etc.) ainsi que des techniciens, des équipes "voies", des ajusteurs-mécaniciens et des opérateurs-conducteurs. Infrabel juge aussi nécessaire la présence des agents chargés de la gestion en temps réel du trafic ferroviaire et du personnel chargé d’enquête en cas d’incidents d’exploitation. Des techniciens et les collaborateurs des services de garde informatique sont également indispensables, de même que le porte-parole d’Infrabel.

Une réunion du comité de pilotage réunissant les syndicats et les patrons (SNCB, Infrabel, HR Rail) est fixée au 1er mars pour examiner la liste, mais il nous revient que les syndicats, opposés au service minimum, n’apporteront pas leur soutien aux listes. La CGSP-Cheminots prépare un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle dès que la loi sera promulguée.