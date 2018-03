La CSC investit via le Luxembourg et l'île Maurice

La centrale de la CSC pour les secteurs du métal et du textile participe à un fonds d'investissement luxembourgeois qui soutient des projets de micro-crédit en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Mais l'argent transite par le Luxembourg et dans certains cas, par l'île Maurice...

Nouvel épisode de l'enquête LuxFiles, développée par De Tijd et Le Soir. On apprend que l'ACV-CSC Metea, la centrale du syndicat chrétien pour les secteurs du métal et du textile, a investi une partie de ses économies dans des projets de micro-crédit. Mais ces investissements passent par le Luxembourg et parfois par l'île Maurice.

• Que pointe l'enquête? Le syndicat chrétien participe au Rural Impulse Fund II, un fonds d'investissement luxembourgeois qui soutient des projets de micro-crédit en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Mais avant de parvenir à ses destinataires, l'argent transite par le Luxembourg et dans certains cas, par l'île Maurice. Deux pays dont la fiscalité est accommodante. Les plus-values et dividendes ne sont quasiment pas imposés là où ils sont réalisés mais doivent l'être sur l'archipel, où ils ne le sont pas. Les profits remontent ensuite vers le Grand-Duché, où les sicav y sont intégralement exonérées.

"L'interposition d'une société aux îles Maurice permet de réduire significativement, voire d'éviter l'impôt local. Tant l'impôt sur les plus-values que les retenues à la source sur les distributions de dividendes."

"Rien n'y est prélevé sur les éventuels bénéfices réalisés par la sicav et lorsque des dividendes sont versés par celle-ci, il n'y a pas non plus de retenue à la source." (Denis-Emmanuel Philippe, fiscaliste)

→ Que répond la CSC?

"Le Grand-Duché n'a pas été choisi pour des raisons fiscales: il fallait un pays régulé, offrant une grande sécurité juridique, disposant d'un cadre adapté...", justifient William Van Erdeghem, président d'ACV-CSC Metea et Loïc De Cannière, CEO d'Incofin et manager du fonds. "Sur le bénéfice de 1,2 million d'euros, nous avons payé 300.000 euros d'impôts", insiste William Van Erdeghem.