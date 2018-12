La Cour constitutionnelle limite la fouille des GSM par la police

L’action intentée par la Ligue des droits de l’homme et de la Liga voor Mensenrechten contre la loi du 25 décembre 2016 sur les "méthodes particulières de recherche" a été partiellement suivie.

Les procureurs du Royaume ont grincé des dents à la lecture de l’arrêt du Conseil constitutionnel prononcé ce jeudi. Celui-ci a annulé une série de dispositifs de la loi du 25 décembre 2016 régissant les "méthodes particulières de recherches" , dont les recherches informatiques. Dans son arrêt, la Cour annule la possibilité offerte aux policiers et procureurs, depuis cette loi portée par le ministre de la Justice Koen Geens, d’aller ouvrir des applications dans les GSM saisis sur des suspects. Dorénavant, ces actes ne pourront être menés que via l'accord du juge d’instruction. Ce qui risque de considérablement alourdir les enquêtes.

Très concrètement, depuis décembre 2016, un policier pouvait, sur simple accord du parquet, aller naviguer sur le compte Facebook, l’appli bancaire ou le fil WhatsApp d’un suspect, à la recherche d’informations susceptibles de faire avancer son enquête. Cela lui est maintenant interdit, sauf accord du juge d’instruction, et sauf si le policier ne fait que naviguer sur ces applications déjà ouvertes, sans avoir le droit de cliquer. La méthode était, de source judiciaire, particulièrement utile et utilisée par les magistrats du parquet et son annulation va considérablement changer leur travail.