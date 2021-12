La Défense touchée depuis jeudi par une grave attaque informatique

Vulnérabilité "Log4j"

"C'est la plus grande et la plus critique des vulnérabilités de la dernière décennie."

Cette attaque est la suite de l'exploitation de la vulnérabilité log4j , rendue publique la semaine passée et qui met sur la brèche les gestionnaires informatiques du monde entier , a précisé la Défense, sans identifier le ou les auteur(s) - étatique(s) ou non - de cette attaque cybernétique.

Course contre la montre

Une course contre la montre s'est engagée pour remédier à une vulnérabilité critique très répandue à travers l'informatique mondiale, découverte jeudi et potentiellement désastreuse si des pirates parviennent à l'exploiter. Il s'agit "de la plus grande et la plus critique des vulnérabilités de la dernière décennie", a alerté Amit Yoran, directeur général de la société américaine de cybersécurité Tenable.