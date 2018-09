La Défense va attaquer Google en justice

Des endroits sensibles comme la base aérienne de Kleine Brogel, le siège de l'Otan ou encore les centrales nucléaires de Doel et Tihange sont toujours visibles via les images satellites sur Google Maps. Une telle visibilité pourrait aider de potentiels terroristes à planifier un attentat sur ces lieux délicats, selon certains.

Une source au sein de la Défense affirme que le géant américain de l'internet peut bien rendre méconnaissables des images de Google Earth, mais non de Google Maps car celles-ci proviendraient de satellites américains et tombent donc sous la législation US. Pourtant, en France, les images des sites délicats ont déjà été floutées.

Du côté de Google, on juge les démarches juridiques de la Défense belge étranges. "Au cours des deux dernières années, nous avons travaillé étroitement et de manière constructive avec eux et avons procédé à des ajustements sur nos cartes le cas échéant et lorsqu'un cadre juridique approprié existait", a réagi Michiel Sallaets, porte-parole de Google en Belgique.