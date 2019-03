La FEB attaque le RGPD pour discrimination

Il était temps… La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) a déposé au dernier moment un recours devant la Cour constitutionnelle contre un article de la loi du 30 juillet 2018 transposant en droit belge le Règlement européen de protection des données à caractère personnel (le fameux RGPD). Cette loi-cadre a été publiée au Moniteur le 5 septembre de l’an dernier et le délai pour la contester était de six mois; autrement dit, la FEB est intervenue au dernier jour de la période ouverte aux recours. "On a longtemps pesé le pour et le contre", nous dit-on à la Fédération. On a aussi hésité sur l’identité de l’organisation qui monterait au front: une entreprise, un secteur? Finalement, comme l’ensemble des entreprises est potentiellement impacté, le choix s’est porté sur la fédération généraliste.