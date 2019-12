La FEB plaide pour un gouvernement intérimaire

Pour le reste, il laisse au politique le soin de déterminer les contours précis d'un tel gouvernement. Cela pourrait être un gouvernement à durée limitée, où si besoin, pourraient siéger des techniciens. "Bien sûr, je préfère un gouvernement de plein exercice, mais après un an sans que rien ne se passe, il faut absolument faire quelque chose. On bloque sur les couleurs d'une possible coalition plutôt que de parler du contenu. Et je ne peux pas m'imaginer qu'on ne puisse pas trouver une majorité au Parlement pour répondre aux quatre défis que je viens de citer."