La FGTB isolée sur la forme, mais pas sur le fond

"Au lieu de manifester, Relevons le taux d'emploi."

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) prône un relèvement du taux d’emploi, plutôt que des manifestations, pour soutenir la Sécu. "Au lieu de manifester en rue, il me semble plus constructif de formuler des propositions politiques constructives. Si nous parvenons à relever notre taux d’emploi, nous augmentons les recettes et nous diminuons les dépenses de la sécurité sociale", lance son administrateur-délégué, Pieter Timmermans.

La FEB martèle que la sécurité sociale doit être durable, par le biais d’un équilibre entre la solidarité et l’assurance. "En 2020, cet équilibre est compromis, particulièrement pour nos pensions", souligne-t-elle. "Les pensions légales représentent le plus gros poste (41%) des dépenses totales de la sécurité sociale. Et pourtant, la contrepartie est trop faible. Le ratio de remplacement (c’est-à-dire le rapport entre la pension nette et le salaire net gagné par le travail) est particulièrement faible: 50,1%", explique la Fédération patronale. Cette dernière précise en outre que notre pays investit 28,9% de son PIB dans les dépenses sociales, ce qui le place dans le peloton de tête de l’OCDE.

À ses yeux, plusieurs mesures peuvent être prises pour garantir la stabilité de la Sécu. Elle évoque la prévention des risques ou une affectation de l’enveloppe bien-être prioritairement à la lutte contre la pauvreté. Elle estime aussi qu’une sécurité sociale performante "doit stimuler le travail qui doit toujours être plus avantageux que l’inactivité". En conclusion, la FEB rappelle que les partenaires sociaux ont repris ces lignes directrices dans une déclaration commune. "Ce n’est pas un chiffon de papier", insiste Pieter Timmermans.