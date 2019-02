La FGTB ne ferme pas la porte à la concertation

La distribution du courrier est globalement assurée dans l'ensemble du pays, a fait savoir une porte-parole de bpost. Les tournées des journaux ont ainsi été effectuées à plus de 95%, tant en Wallonie qu'en Flandre et à Bruxelles. Quant à l'acheminement des lettres et des colis, la situation est meilleure dans le nord que dans le sud du pays, où seules 68% des tournées sont assurées. Par ailleurs, aucun site de bpost n'a été bloqué durant la nuit. Les lettres et paquets ont donc pu être acheminés vers les centres de tri et de distribution.