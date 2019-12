La Flandre bloque un appel à l'ambition climatique, Demir quitte la COP25

Les entités belges ne sont pas parvenues à s'accorder pour signer un appel à l'ambition censé faire pression sur les négociateurs. En cause: le blocage de la Flandre. La ministre Demir, qui représente la Belgique à la table européenne, a quitté la COP25.

C'est la ministre flamande Zuhal Demir qui représente la Belgique à la coordination européenne des négociations , mais elle a quitté la COP25 avant son terme. Elle n'est donc plus là pour expliquer la raison pour laquelle la Flandre a décidé de refuser que la Belgique co-signe un texte multilatéral appelant les négociateurs à l'ambition.

La plupart des pays européens vont co-signer avec d'autres ce communiqué commun appelant donc à l'ambition. Le texte - que nous avons pu lire - résume les principes à suivre pour créer des "marchés carbones internationaux de grande ambition et intégrité". Le texte demande un système sans failles qui permette "la plus haute ambition possible d'atténuation" des émissions ; qui évite les double-comptages de réductions d'émissions ; ou encore qui empêche que les vieilles unités de carbone du système Kyoto soient injectées dans le système Paris.