La Justice pioche de plus en plus ses infos sur Facebook

Rien qu'en un an, Facebook a reçu des demandes des autorités judiciaires belges pour obtenir des informations sur 1.560 comptes d'utilisateurs. En 2013, on en était à peine à 365... Ces informations issues des réseaux sociaux aident la justice au niveau des enquêtes , des crimes raciaux, des escroqueries ou même la lutte contre le terrorisme.

Si Facebook est de plus en plus sollicité par la Justice, le réseau social est aussi de plus en plus appelé à diffuser certaines informations. Au second semestre 2017, 87% des demandes judiciaires ont abouti à la publication par Facebook de "certaines informations", contre 65% en 2013.