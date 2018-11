La Libye définitivement condamnée à rembourser l'ASBL du prince Laurent

Par un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles rendu le 20 novembre 2014, la Libye avait été condamnée à rembourser 48 millions d’euros à une ASBL du prince Laurent. Elle n’avait pas introduit de pourvoi en cassation, mais n’avait pas non plus payé son dû. En avril 2017, le pays a tenté l’ultime manœuvre: introduire une requête civile, une procédure rare visant à rétracter une décision de, justice. Elle a été recalée par un jugement récent du tribunal de première instance.

Cette fois, c’est officiel. La Libye est définitivement condamnée à rembourser les 48 millions d’euros qu’elle doit à Global Sustainable Development Trust (GSDT), l’ASBL constituée à la fin de l’année 2007 par le prince Laurent. La bagarre entre la Libye et l’ASBL (aujourd’hui dissoute) du Prince n’est pas neuve et l’affaire s’était soldée de façon définitive, pensait-on, le 20 novembre 2014.

Procédure rare

En deux mots, rappelons que cette affaire, à l’origine, porte sur un contrat de reboisement de trois villes libyennes, une convention signée entre la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste (nom utilisé entre 1977 et 2011 pour désigner la Libye sous Kadhafi) et l’ASBL du Prince. Le contrat, rompu par la Libye, n’est pas allé à son terme et l’ASBL du Prince a intenté des actions en justice pour récupérer son dû.