La Lune vient de vieillir de 150 millions d'années

Les dernières analyses de roches lunaires rapportées par les astronautes des missions Apollo, et réalisées par le Dr Maxwell Thiemens du Laboratoire de géochimie G-TIME de l’ULB, montrent que la Lune s’est formée 150 millions d’années plus tôt que ce qu’on pensait. Une découverte qui éclaire aussi l’histoire de la Terre primitive…

Quel est l’âge de la Terre, et celui de tout le système solaire? "On fixe la création de notre planète à 4,567 milliards d’années", explique la Dre Vinciane Debaille, responsable du laboratoire G-TIME (Geochemistry: Tracing with Isotopes, Minerals, and Elements) de l'ULB. Comment le sait-on? "Grâce aux minéraux les plus anciens que nous avons pu dater jusqu’à présent et qui se sont formés à cette époque, au départ du nuage de gaz qui a donné naissance à notre système solaire", explique la scientifique.

L'impact originel

Et la Lune? "La théorie qui tient actuellement le plus la corde concernant la naissance de la Lune est quelque peu différente", reprend la géologue. "Elle passe par un impact entre la Terre primitive et un autre corps céleste de la taille de Mars. Lors de cet impact, des débris ont été éjectés des deux corps. Ces débris se sont ensuite agglomérés pour former la Lune." Quand cela s'est-il produit? "Nous ne pouvons mesurer directement la date de cet impact. Les chercheurs se basent donc uniquement sur des déductions issues de modélisations de la formation du système solaire", répond la Dre Debaille.

Connaître l’âge de cet impact est important parce que cela nous renseigne aussi sur l’histoire de la Terre. Dre Vinciane Debaille Responsable du laboratoire G-TIME de l'ULB

Et c’est ici qu’interviennent les dernières avancées en la matière, publiées ce lundi par le Dr Maxwell Thiemens dans la revue "Nature Geoscience". Ses nouvelles données indiquent que cet impact n’a pas eu lieu 200 millions d’années après le début du système solaire, mais bien seulement 50 millions d’années après le début de la formation du système solaire. Soit 150 millions d’années plus tôt. La Lune a donc 150 millions d’années de plus que ce que l’on pensait.

Le Dr Thiemens est arrivé à cette conclusion en analysant la composition chimique de quelques échantillons lunaires rapportés par les astronautes des missions Apollo. Avec ses collègues, il a comparé la teneur en différents éléments de roches formées à différentes époques. La relation entre des éléments rares tels que l’hafnium, l’uranium et le tungstène peut notamment être utilisée comme une "sonde" afin de quantifier le pourcentage de fusion qui a produit les roches basaltiques qui se trouvent dans les "mers" de la Lune (les taches noires à la surface de la Lune qui n’ont de mer que le nom!).

Horloge radioactive naturelle

"L’étude de l’hafnium et du tungstène sur la Lune est particulièrement importante, car ils constituent une horloge radioactive naturelle, l’isotope hafnium-182 se désintégrant en tungstène-182", précise-t-on à l’ULB. "Ce processus s’est arrêté alors que le système solaire n’avait que 70 millions d’années." Les chercheurs ont combiné les données d’hafnium et de tungstène obtenues lors de l’analyse des échantillons lunaires, d’une part, et les connaissances sur leur affinité avec certains minéraux obtenues par le biais d’expériences, d’autre part. Leur étude conclut que la Lune a commencé à se solidifier environ 50 millions d’années après la formation du système solaire.

"Cette information sur l’âge de la Lune signifie qu’un éventuel impact géant se serait produit avant cette période: voilà qui répond à une question qui a suscité de vifs débats dans la communauté scientifique concernant la formation de la Lune", se félicite Carsten Münker, autre auteur de l’étude.

"Connaître l’âge de cet impact est important parce que cela nous renseigne aussi sur l’histoire de la Terre", reprend la Dre Debaille. "Par exemple en ce qui concerne les éléments volatils. Ils ont dû exister à cette époque. Lors de l’impact qui a donné naissance à la Lune, ils se sont échappés. La Terre en a ensuite capturé d’autres, manifestement…"

Trois familles de roches lunaires

Les chercheurs de l’ULB sont loin d’en avoir terminé avec la Lune. Ils viennent encore de recevoir ce lundi cinq nouveaux microscopiques échantillons d’une certaine famille de roches lunaires issus des missions Apollo 16, 17 et 18.

Un des grands attraits des roches lunaires est qu’on connaît parfaitement leur site d’origine. Cette localisation nous échappe par contre totalement en ce qui concerne les météorites, qui peuvent provenir de n’importe quelles régions de la surface lunaire. Dre Debaille





"Il existe trois grandes familles de roche lunaires", explique la Dr Debaille. "La famille des roches blanches, des anorthosites, qui sont des minéraux très clairs et qui font que lorsqu’on observe la Lune celle-ci est lumineuse." Il y a ensuite la famille des "mers", comme la mer de la Tranquillité où s’est posé Apollo 11 il y a 50 ans. "Il s’agit de régions plus sombres, à cause de la présence de basaltes, très riches en titane", dit la chercheuse.

Enfin il existe encore une troisième famille mystérieuse appelée "riche en magnésium". "C’est un peu une catégorie fourre-tout de roches lunaires", indique Vinciane Debaille. "En réalité elle ne se compose pas d’une seule famille, mais de plusieurs sous-familles de roches. (...) Les échantillons lunaires que nous venons de recevoir à l’Université libre de Bruxelles proviennent précisément de cette troisième famille de roches. Nous allons tenter de comprendre quels sont les événements qui leur ont donné naissance et comment d’un point de vue géologique, elles ont évolué."

Etudes complémentaires

Les roches lunaires provenant des récoltes faites par les astronautes du programme Apollo sont parfaitement préservées de toute contamination terrestre. Dre Debaille

Mais à propos, pourquoi ne se contente donc pas d’étudier simplement les météorites qui tombent sur Terre pour mieux connaître la Lune? La plupart de ces météorites proviennent pourtant de notre satellite naturel. "Les échantillons lunaires et les météorites lunaires sont complémentaires", indique la Dre Debaille. "Un des grands attraits des roches lunaires est qu’on connaît parfaitement leur site d’origine. Cette localisation nous échappe par contre totalement en ce qui concerne les météorites, qui peuvent provenir de n’importe quelles régions de la surface lunaire."

"Ensuite, les roches lunaires provenant des récoltes faites par les astronautes du programme Apollo sont parfaitement préservées de toute contamination terrestre, érosion voire pollution par notre propre atmosphère. Ce qui n’est évidemment pas le cas des météorites qui sont parfois découvertes des milliers d’années après avoir touché la Terre."

Objectif la face cachée de la Lune

La Lune est loin de nous avoir livré tous ses secrets. La géologue de l’ULB aimerait pouvoir en apprendre davantage sur les roches de… la face cachée du satellite naturel de la Terre. "Il existe manifestement des anomalies chimiques entre les roches provenant de la face visible de la Lune et celles de la face cachée. Le relief de la face cachée et d’ailleurs très différent de celui de la face visible. Pouvoir analyser des échantillons de roches provenant de la face cachée est un rêve que caresse tout géologue sur Terre. Et qui nous en dirait encore un peu plus sur l’histoire de la Lune et de notre propre planète!"