La SPI doit revoir son mode de fonctionnement

L’intercommunale liégeoise examine aujourd’hui de près les effets du futur décret wallon sur son mode de fonctionnement et de financement. Sa directrice générale reste confiante mais devra jouer la montre d’ici l’été.

L’avant-projet de décret dit "Publifin" visant à̀ encadrer la gouvernance et l’éthique en Wallonie en modifiant les dispositions du Code de la dé́mocratie locale et de la dé́centralisation supprimera notamment la notion de prépondérance provinciale pour ne laisser subsister que la communale .

Revoir les statuts

Dans des structures publiques comme la SPI , la bien nommée Société provinciale d’industrialisation, mais aussi au sein d’autres intercommunales provinciales luxembourgeoises et hennuyères offrant le même profil, le futur décret wallon risque en effet de mettre du (gros) sel dans les rouages .

"Nous avons un profil spécifique (contrairement à Idelux ou le BEP namurois), car nous n’avons dans nos missions que le développement économique et territorial. Aujourd’hui, la province de Liège est notre actionnaire majoritaire. Mais au niveau des votes, le décret souhaite qu’on réduise de 30 à 20 le nombre de membres au sein du conseil d’Administration et de 8 à 5 au sein de notre Comité exécutif. Aujourd’hui, la province détient la majorité des sièges; demain, il devra y avoir une majorité communale partout. Nous disposons déjà d’un système statutaire offrant une double majorité – provinciale et communale –, chacune pouvant faire blocage si une des parties juge qu’une décision prise par l’autre n’est pas justifiée. Mais sera-ce jugé suffisant pour coller au nouveau cadre réglementaire?", pose Françoise Lejeune, qui examine pour l’instant les pistes pour rester dans les clous du futur décret.