La Sûreté pas d'accord avec l'idée d'assouplir la déclassification de documents secrets

Déclassifier "automatiquement" après un certain délai un document classé secret? Une idée qui ne suscite pas l'enthousiasme des services de sécurité et de renseignement.

Le groupe Ecolo-Groen a déposé une proposition de loi pour y remédier. Celle-ci prévoit un délai maximum de 10 ans pour les pièces confidentielles (20 ans avec motivation), 20 ans pour les pièces secrètes (30 ans avec motivation) et 30 ans pour les pièces très secrètes (50 ans avec motivation). La plupart des groupes politiques ont apporté un soutien de principe aux Verts , de même que les Archives du Royaume. Auditionné hier en commission de l’Intérieur de la Chambre, Karel Velle, directeur des Archives du Royaume, a rappelé que "les attentes sont énormes dans le monde de la recherche".

Protéger le personnel

De leur côté, les services de renseignement et de sécurité ne sont pas du même avis, ne cachant pas leur inquiétude, en particulier par rapport au caractère "automatique" de la procédure de déclassification.

"Nous ne classifions pas pour cacher certaines choses mais pour protéger , que ce soit l’intégrité du territoire, du potentiel économique et scientifique, ou encore la sécurité des personnes" , a rappelé Florence Oleffe, conseillère juridique au SGRS (renseignements militaires). "Ainsi, le personnel des services de renseignement doit être protégé tout au long de la carrière, c’est une obligation légale." Elle justifie en outre le besoin de classification pour de longues périodes: "En matière d’espionnage, les personnes sous surveillance sont activées parfois après des décennies. En matière de radicalisation, on a affaire à un processus progressif avant un éventuel passage à l’acte."

"Nos services ne détiennent pas de secrets éternels", renchérit Hugues Brulin, numéro 3 à la Sûreté de l’État. Il propose une solution alternative "qui combine souci de transparence et sécurité nationale", à savoir une réévaluation 30 ans après la classification. Pourquoi 30 ans? "Parce que c’est un minimum au vu de la durée des phénomènes suivis et des intérêts à protéger. Un maintien de la classification devrait être motivé par écrit. Après 50 ans, on ferait une nouvelle analyse avant un transfert aux Archives."