La TVA sur l'électricité à 6% rejetée, le volet fiscal du jobsdeal approuvé

La commission des Finances de la Chambre a rejeté la proposition de loi du PS et du sp.a qui réduisait la TVA sur l'électricité de 21% à 6%. Le MR, l'Open Vld, la N-VA et le CD&V ont voté contre. Les écologistes et le cdH se sont abstenus. Abaissée à 6% sous la législature précédente, elle a été ramenée à 21% par le gouvernement actuel, notamment pour financer le tax shift qui vise à diminuer la pression fiscale sur le travail.

Pour certains, il s'agit en outre d'une solution peu écologique et qui bénéficie à tous les ménages alors que ce sont les ménages en situation précaire qui souffrent le plus de la hausse de l'électricité. D'où des propositions de solution qui passeraient par des chèques-énergie ou des incitants à l'isolation des habitations. "L'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas parce que l'on va vers plus de justice fiscale que l'on ne peut pas aller vers plus de justice sociale", a fait remarquer le chef de groupe PS Ahmed Laaouej.