La baisse du nombre d'élèves risque de faire perdre 400 millions à la Fédération

La dégradation de la clé élèves représentera un manque à gagner de 400 millions en 2034.

La pression est maximale sur les finances de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Avec un déficit de 508 millions en 2019 et de 708 millions en 2020 et un équilibre budgétaire jugé impossible à atteindre par le gouvernement PS-MR-Ecolo d’ici la fin de la législature, la santé de l’institution inquiète. Tout en pointant les déficits "répétés et successifs" et une dette de 6,7 milliards, le député de l’opposition cdH André Antoine, qui fut ministre du Budget entre 2009 et 2014, redoute un "dépeçage" de l’institution.

Un paquebot financier

"Nous sommes conscients de ce phénomène de dégra-dation."

Si les attaques de l’opposition sont contrées par les propos plus rassurants du ministre du Budget Frédéric Daerden (PS), ce dernier reconnaît que l’institution va devoir faire face à des années compliquées, notamment à cause de la dégradation de la clé élèves. "Nous sommes conscients de ce phénomène de dégradation de la clé élèves par rapport à l’impact sur les recettes de la FWB", reconnaît le ministre du Budget.

Pour comprendre l’enjeu, il faut revenir sur ce qui se cache derrière cette clé élèves. Sans pouvoir fiscal, la FWB reçoit son financement essentiellement du Fédéral qui lui verse une dotation calculée sur base de l’évolution de la répartition communautaire du nombre d’élèves âgées de 6 à 17 ans. En 2020, cette dotation représentera 7,4 milliards, soit 70% du budget de la FWB.

Une clé défavorable

Le problème, c’est que cette clé de répartition entre élèves se dégrade au désavantage des francophones depuis trois ans. Pour faire simple, il y a proportionnellement de moins en moins d’élèves dans les écoles francophones. "Les dernières actualisations de la clé élève, tant en mars qu’en septembre 2019, font à nouveau apparaître une diminution pour la FWB", admet le cabinet du ministre du Budget.

"Les taux de croissances démographiques pour les jeunes de 6 à 17 ans de chaque Communauté font apparaître une croissance relativement plus importante en Flandre qu’en FWB depuis plusieurs années" Cabinet du Budget

La raison est démographique. "Les taux de croissances démographiques pour les jeunes de 6 à 17 ans de chaque Communauté font apparaître une croissance relativement plus importante en Flandre qu’en FWB depuis plusieurs années, et qui devrait se maintenir à l’avenir", explique toujours le cabinet du Budget. En 2014, par exemple, la clé s’établissait à 43,5% pour la FWB. D’après les projections du gouvernement, elle baissera à 42,18% en 2021 et "continuera de diminuer au profit de la Flandre jusqu’au début des années 2030 pour représenter 41,29%."

Choc financier

On imagine la suite… Cette dégradation aura une incidence. Les projections les plus pessimistes fournies par le gouvernement évaluent le manque à gagner à 323 millions en 2030 et 400 millions en 2034.

"Si l’on considère la perte de recettes pour la FWB d’un élève qui passe de l’enseignement francophone à l’enseignement flamand, soit environ 11.000 euros par élève, cette dynamique de 2010 à 2018 représente aujourd’hui un manque à gagner d’environ 100 millions pour la FWB."

Mais à côté du choc démographique, d’autres facteurs expliquent la dégradation de la clé élèves. Il y a par exemple la hausse des inscriptions des élèves francophones dans les écoles de l’enseignement flamand. Ils étaient 23.113 élèves en 2010. À la fin 2018, on en comptait 32.321. "Si l’on considère la perte de recettes pour la FWB d’un élève qui passe de l’enseignement francophone à l’enseignement flamand, soit environ 11.000 euros par élève, cette dynamique de 2010 à 2018 représente aujourd’hui un manque à gagner d’environ 100 millions pour la FWB."

Il faut aussi prendre en compte l’augmentation du nombre de jeunes francophones qui ne sont pas régulièrement inscrits dans une école organisée ou subventionnée par la FWB. Cela concerne par exemple ceux qui suivent une formation en alternance organisée par l’IFAPME en Wallonie ou le SFPME à Bruxelles.

"Entre 2010 et 2018, le nombre de jeunes mineurs en FWB qui ont satisfait à l’obligation scolaire sans être inscrit dans une école a augmenté de 29,9%, passant de 20.439 en 2010 à 26.552 en 2018. Compte tenu de la perte de recettes de la FWB liée à la non-inscription d’un élève, soit environ 6.400 euros, cette dynamique de 2010 à 2018 représente aujourd’hui un manque à gagner d’environ 40 millions pour la FWB." Le redoublement dans l’enseignement est aussi un facteur qui vient enrayer la mécanique financière avec des élèves considérés comme trop âgés pour être pris en compte dans les calculs.

