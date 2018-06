La bataille des "Tax Days"

Ce jeudi est le Tax justice Day célébré par une plateforme de syndicats et d'ONG. De son côté, PwC a abandonné le Tax Freedom Day, car donnant lieu à des débats souvent réducteurs voire caricaturaux.

Ce jeudi est le "Tax Justice Day", journée de la justice fiscale. Des prospectus seront distribués dans les principales gares du pays pour sensibiliser les navetteurs quant aux ravages provoqués par la fraude fiscale et l’évasion fiscale. Un fléau que les initiateurs du "Tax Justice Day", les trois grands syndicats rejoints par une série d’ONG, évaluent à 20 milliards d’euros par an rien que pour la Belgique, soit 2.000 euros par personne par an.