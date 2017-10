La boxe, un sport en pleine mutation

La boxe est un sport violent, viril et qui, à force de la pratiquer, va vous faire perdre un grand nombre de neurones. Eh bien non, détrompez-vous, la boxe est un sport en profonde mutation et qui connaît aujourd'hui un succès spectaculaire. Pas convaincu? Allez, on vous emmène...

Aujourd’hui, l’engouement pour la boxe n’a jamais semblé aussi fort. Les salles d’entraînement ne désemplissent pas et les clubs constatent une forte hausse des inscriptions. En quelques années, la boxe est passée du statut d’un sport presque exclusivement masculin, réservé à quelques initiés, à un sport incontournable s’adressant à tout le monde. Cependant, l’image de la boxe est ambivalente: d’une part, aux yeux de certains, elle continue d’incarner un sport violent et gangrené par l’argent (le combat qui a opposé Mayweather à McGregor a généré un profit de plus de 500 millions de dollars), d’autre part, à une autre échelle, elle s’est considérablement renouvelée au fil du temps. Longtemps considérée comme dangereuse et, à plusieurs égards, dévastatrice pour celui qui la pratique, la boxe est désormais perçue comme bénéfique pour la santé. Son environnement est en pleine mutation, tout comme les modalités de sa pratique. C’est en ce qui concerne la santé, que son image s’est plus particulièrement modifiée. On assiste à une véritable révolution des mentalités. Longtemps considérée comme dangereuse et, à plusieurs égards, dévastatrice pour celui qui la pratique, la boxe est désormais perçue comme bénéfique pour la santé. Il semble loin le temps des visages en sang et tuméfiés, marqués par la répétition incessante des coups. Les "nouveaux boxeurs" ont pris conscience qu’il n’est pas nécessaire de sortir d’un entraînement avec des hématomes pour apprécier ce sport et en tirer des bénéfices rapides. On peut très bien boxer sans subir des désagréments physiques. La boxe n'est-elle réellement plus "la boxe" d'antan? A qui s'adresse-t-elle? Quelle place pour les femmes? A quoi sert-elle?

Source : L'Echo