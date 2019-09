La campagne présidentielle démarre au MR

Voilà pour la communication officielle. En coulisse, cela bruisse alors que deux personnalités émergent pour cette présidentielle. D’un côté Denis Ducarme, ministre fédéral, n’a pas caché ses ambitions présidentielles dans ses dernières sorties presse. Le fait que la plupart des poids lourds wallons (Willy Borsus et Jean-Luc Crucke) du parti ont opté pour demeurer dans les gouvernements arc-en-ciel nouvellement formés a pu lui laisser penser que la voie était royale vers la présidence du parti. C’était sans compter la candidature possible mais non encore confirmée de Georges-Louis Bouchez.

Une sortie hostile

Au sein du MR, on rappelle toutefois qu’aucune candidature n’a encore été déposée et que la procédure ne fait que démarrer. Patience donc. En attendant, le bureau du MR a demandé à Charles Michel de "rester en fonction jusqu'à la désignation de son successeur". Ce que le Premier ministre en affaires courantes et futur président du Conseil européen a accepté, "tout en précisant que la gestion interne et quotidienne seront dès à présent exercées par le Bureau, en lien avec les chefs de file gouvernementaux", précise un communiqué du MR