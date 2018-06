La circulation perturbée ce dimanche à Bruxelles

La deuxième édition de la course cycliste BXL Tour se déroulera ce dimanche 17 juin à Bruxelles. Le parcours, qui s'étendra sur 40 kilomètres en plein coeur de la capitale, conduira à la fermeture de certains axes et tunnels entre 9h00 et 13h30, ce qui pourrait conduire à des perturbations du trafic.

Le départ de la course sera donné par vagues à partir de 10h sur la place des Palais. Les plus rapides partiront en premier et parcourront la ville jusqu'à la ligne d'arrivée au pied de l'Atomium.

Les participants seront répartis en deux catégories: celle intitulée "Master", composée de 200 coureurs expérimentés de plus de 18 ans possédant une licence officielle émanant d'une fédération de cyclisme, biathlon ou triathlon, et celle "Cyclo" destinée aux 4.800 autres cyclistes de 12 ans et plus.

Les cyclistes passeront notamment par la rue Belliard, le tunnel Cinquantenaire, l'avenue de Tervuren, le boulevard du Souverain, la chaussée de la Hulpe, le Bois de la Cambre, les boulevards Général Jacques, Louis Schmidt, Saint Michel, Brand Whitlock, Auguste Reyers, Général Wahis et Lambermont, le Pont Van Praet, l'avenue de Vilvorde, l'avenue du Parc Royal ou encore le Parvis de Notre-Dame. Ils longeront ensuite le Château de Laeken, où se situera l'arrivée de la première étape du Grand Départ 2019 du Tour de France, avant de rejoindre l'avenue du Gros Tilleul via les avenues de Madrid et du Comte Moens de Fernig.