La cocaïne toujours plus disponible en Belgique

Un rapport de l'Observatoire européen des drogues et toxicomanie pointe la progression, en Europe et plus particulièrement en Belgique, de la popularité de la cocaïne. Le nombre de saisies de cette drogue aux effets dévastateurs a grimpé ces dernières années.

La cocaïne est-elle le nouvel opium du peuple? Selon un rapport de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) 2,3 millions de jeunes européens (15-34 ans) ont consommé cette "poudre blanche" l'an dernier. Chez les adultes (15-64 ans), le rapport avance le chiffre de 17 millions de personnes qui ont déjà consommé au moins une fois de la cocaïne dans leur vie, ce qui représente 5,1% de la population de cet âge.

43% des saisies européennes en Belgique

Le marché de cette drogue illégale stimulante, dont la production est croissante en Amérique latine, est en plein essor en Europe où cette substance semble de plus en plus facilement disponible. Au total, 98.000 saisies ont été effectuées au sein de l'Union européenne en 2016 avec 70,9 tonnes de cocaïne. Un chiffre un progression puisqu'en 2015, 90.000 saisies avaient été effectuées. Le rapport de l'EMCDDA souligne que la Belgique a devancé l'Espagne en termes de volume de cocaïne saisie l'an dernier. 30 tonnes de cocaïne ont été saisies en Belgique en 2016, ce qui représente 43% du total des saisies estimées dans l'UE en 2016.

Les chiffres sur la cocaïne en 2016

Selon l'EMCDDA, les routes du trafic ont changé: le trafic via l'Espagne et le Portugal reste important mais de fortes saisies ont été réalisées dans les ports cargos du nord de l'Europe (Zeebruges et Anvers).

En plus des saisies, la Belgique se distingue particulièrement, puisque Anvers et Bruxelles font partie des villes européennes dans lesquelles les eaux usées renferment le plus de résidus de cocaïne. Entre 2015 et 2017, les concentrations ont augmenté dans 26 des 31 villes contrôlées. Elles sont généralement beaucoup plus faibles dans les villes d'Europe de l'est.

Son prix (entre 57 et 76 euros le gramme) reste assez stable. C'est sa pureté qui atteint a augmenté pour atteindre son plus haut niveau depuis 10 ans l'an dernier.

SPF Finances