La confiance patronale poursuit son redressement

Le baromètre mensuel de conjoncture de la Banque nationale s’est sensiblement redressé en juillet. Il s'établit désormais à -13,9 points contre -22,9 en juin. En avril , au plus fort du confinement, l'indicateur conjoncturel était tombé à -36.

C’est dans l’industrie manufacturière que le moral des chefs d’entreprise , qui s’était comparativement peu amélioré le mois dernier, s’est le plus affermi ce mois-ci , passant de -30,6 à -17,7. Tant l'évaluation de la situation actuelle que les prévisions sont en progrès.

Le raffermissement du climat des affaires dans la construction (de -7,3 à -1,5) traduit également un plus grand optimisme portant sur les prévisions de demande et les évolutions récentes, principalement en ce qui concerne le carnet de commandes.

Dans le commerce, les perspectives de commandes auprès des fournisseurs ont été revues nettement à la hausse . Résultat: l'indicateur progresse de -22,7 à -17,9 entre juin et juillet.

Le recul de l'indicateur dans les services aux entreprises (de-5,1 à -8,1) trouve, quant à lui, son origine dans des attentes plus réservées des chefs d'entreprise concernant la demande générale du marché et, plus encore, leur activité propre.