La "cour des marchés" de Koen Geens étrillée à la rentrée judiciaire

Vient aussi l’écueil de l’emploi de la langue anglaise et la difficulté pour les magistrats de la plus haute juridiction du pays de s’y adapter: "Le concept ministériel est flatteur pour la Cour en la créditant d’un haut ‘skill’ linguisitique. Mais la réalité sur le terrain est toute autre."

Autre écueil: le financement du projet

La sentence: "On ne peut qu’être surpris – et le mot est faible – de la déconcertante facilité avec laquelle ce projet d’un nouveau tribunal étatique, dont les modalités de financement ‘exotiques’ et le coût effectif sont laissés dans l’ombre, a apparemment pu franchir les caps de l’Inspection des finances (…) et des kerns", tance André Henkes.