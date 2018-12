La crise autour du pacte migratoire, "surréaliste" et "provoquée"

A deux jours de la conférence de Marrakech, une crise autour du pacte migratoire a provoqué l'extinction de la "Suédoise". La Belgique n'est pas le seul pays où le pacte a provoqué un débat. Sur les 28 Etats de l’UE, 8 d’entre eux rejettent le pacte, alors que rumeurs et fausses nouvelles circulent sur ce texte. Pour le professeur Franklin Dehousse, cette crise est "artificiellement provoquée".

La crise autour du Pacte de l'ONU sur les migrations, qui vient de provoquer le départ de la N-VA et l'extinction de la majorité suédoise, n'est pas uniquement "belgo-belge". Le texte suscite une poussée de fièvre dans plusieurs Etats de l'Union européenne. Huit d'entre eux l'on rejeté, après l'avoir approuvé en juillet et participé à son élaboration. Dans ces pays, l'extrême droite et la droite populiste veulent en faire leur cheval de bataille pour les élections.

"Ils vont vendre le pays"

A cinq mois des élections européennes, le sujet enflamme les réseaux sociaux. Dans les rangs des gilets jaunes français, certains se sont dit prêt à tout pour empêcher la France d’approuver le pacte de l’ONU sur les migrations. Jeudi, des appels étaient diffusés sur les réseaux sociaux pour se rendre à l’aéroport et bloquer le décollage du président Macron vers Marrakech. Sur Facebook, le routier Eric Drouet, un leader du mouvement, se lâche: "Ils vont vendre le pays". Pêle-mêle, il dénonce "le remplacement des peuples" par "des centaines de millions de réfugiés" dont l’entrée dans l’Hexagone serait autorisée par le pacte onusien. En Belgique, une campagne de la N-VA fleurant l’extrême droite dénonçait cette semaine le risque de voir la Belgique perdre sa souveraineté à cause du pacte.

Ces affirmations, et l’hystérie gagnant les réseaux sociaux, ne résistent pas à la lecture du pacte, qui n’est pas contraignant et invoque la souveraineté nationale comme "principe directeur".

"Une crise artificiellement provoquée"

"C’est une crise artificiel- lement provoquée pour les élections européennes." franklin dehousse professeur de droit européen

"Je ne comprends pas très bien cette crise autour du pacte migratoire. Elle est surréaliste et totalement disproportionnée par rapport à la substance du pacte, qui est de nature programmatique et n’est en rien source de droits, explique Franklin Dehousse, professeur de droit européen et ancien juge au Tribunal de l’UE. C’est une crise artificiellement provoquée pour les élections européennes de mai prochain." Franklin Dehousse estime aussi que le pacte, une fois voté à New York le 19 décembre, devra faire l'objet d'un assentiment.

Depuis son approbation en juillet dernier par 191 États, plusieurs pays se sont retirés du pacte. Tout a commencé par le refus du président américain Donald Trump de l’approuver. Peu après, la Hongrie de l’autocrate Viktor Orban se retirait. En octobre, la Pologne dirigée par le parti populiste Droit et justice rejetait le pacte. Suivie par la Slovaquie, la République tchèque, la Bulgarie et l’Autriche où le FPÖ, un parti fondé par un ancien général SS, gouverne en coalition avec les démocrates chrétiens. Fin novembre, le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Salvini (La Ligue, extrême droite) affirmait que son pays ne signerait pas le texte. La Lettonie s’ajoutait jeudi dernier à la liste.

Hors de l’UE, la Suisse, la Serbie, Israël et l’Australie se sont retirés.

Vue en plein écran ©Mediafin

D’autres États, comme le Danemark et les Pays-Bas, n’iront pas à la conférence de Marrakech les 10 et 11 décembre, où aura lieu l’approbation formelle du pacte. L’Estonie et la Croatie, après hésitation, restent dans le processus.

Les pays européens les plus opposés au pacte redoutent une perte de souveraineté. La grande majorité, issus du démantèlement de l’empire austro-hongrois, fragilisés par les deux guerres mondiales et la domination communiste, ont du mal à trouver leur place. Certains ont été confrontés, en première ligne, à la vague migratoire lors de la crise de 2015. L’extrême droite et l’ultra-nationalisme y sont vivaces.