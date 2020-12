La crise sanitaire et l'espoir au centre du message de Noël du roi Philippe

Lors de son traditionnel discours de Noël, le roi Philippe a offert un message de résilience face au Covid à la population, en espérant un retour à la normale en 2021.

Le roi Philippe a appelé jeudi les Belges à "assumer" les contraintes imposées par la crise sanitaire, "plutôt que de les subir", tout en leur adressant un message d'espoir quant à un retour à une vie normale, "en toute liberté" lors d'une année 2021 "où nous pouvons à nouveau aller de l'avant" et "de nouveau nous voir".

"Cette crise nous a montré que nous sommes tous dépendants les uns des autres et elle nous a appris à oser l'accepter." Le roi Philippe

Il a également, dans son message de Noël diffusé jeudi soir sur les principales chaînes de télévision du pays, rendu hommage au personnel des soins de santé et à tous les bénévoles qui se sont engagés pour combattre les effets de la pandémie de coronavirus dans un "élan de générosité impressionnant". "Cette crise nous a montré que nous sommes tous dépendants les uns des autres et elle nous a appris à oser l'accepter. Cette dépendance, vécue dans le respect et la confiance, est une force sur laquelle nous pouvons nous appuyer", a souligné le souverain lors ce discours enregistré dans son bureau au Château de Laeken.

"Nous revoir sans contraintes"

"Les mesures, nécessaires, qui ont été prises dans la lutte contre le coronavirus, affectent nos libertés individuelles, et entrainent parfois de lourdes conséquences. Mais ces contraintes, cherchons à les assumer, plutôt que de les subir. Car nos libertés ne font pleinement sens que lorsqu'elles sont vécues avec et pour les autres, pour le bien de toute la communauté", a-t-il ajouté. "Le jour viendra où nous pourrons de nouveau nous voir et passer du temps ensemble sans contraintes", a affirmé le Roi.

"Traditionnellement, nous fêtons Noël et la fin de l'année en famille, avec nos enfants, parents, grands-parents - entre amis (…). Cette année-ci, tout est différent. Ce soir, nous célébrons Noël dans notre bulle, ou seuls. Nous devons garder nos distances, pour nous protéger les uns les autres. Heureusement nous savons que l'amour et l'amitié sont plus forts que la séparation", a dit le chef de l'État.

De l'espoir pour l'année à venir

"Les mois qui viennent nous donnent une réelle perspective de sortie de la crise, nous permettent de refaire des projets, de croire à nouveau en l'avenir."

Le Roi a souligné combien "les défis restent immenses". "Mais les mois qui viennent nous donnent une réelle perspective de sortie de la crise, nous permettent de refaire des projets, de croire à nouveau en l'avenir. Mais sans aucun doute nous en sortirons différents", a-t-il prédit, en notant que le pays est "capable de faire face".