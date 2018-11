La croissance belge reste fragile

L’OCDE table sur un léger ralentissement du PIB belge à 1,4% en 2018 et 2019.

La croissance économique en Belgique devrait s’établir à 1,5% en 2018 avant de se tasser quelque peu à 1,4% en 2019 et 2020 . C’est ce que prédit l’OCDE, l’institution qui regroupe les pays les plus développés basée à Paris, dans ses nouvelles perspectives économiques. Ce rapport sera commenté cet après-midi à 14 heures par le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurria.

Ces nouveaux chiffres sont un rien inférieurs aux prévisions formulées par la plupart des autres instituts de prévision. Ainsi, la Banque nationale et le Bureau du Plan tablent sur 1,5% de croissance cette année et l’année prochaine.

→ La demande intérieure sera le moteur essentiel de l’économie belge. "La confiance des consommateurs comme celle des entreprises s’est quelque peu émoussée ces derniers mois, mais demeure au-dessus de la moyenne", peut-on lire dans le rapport de l’OCDE. Résultat : la consommation privée progressera de 1,6% en 2019 et de 1,7% en 2020 (après 1,1% en 2017 et 2018).

→ L’investissement sera vigoureux en 2019 (+2,5%) et 2020 (+2,4%), ce qui dynamisera la croissance au cours des deux prochaines années.

→ L’inflation restera assez élevée. L’OCDE table sur 2,3% en raison de la hausse brutale des prix énergétiques. L’inflation ralentira ensuite à 2,2% en 2019 et 2% en 2020. Par contre, l’inflation sous-jacente (qui exclut les carburants, l’alcool et le tabac) repartira progressivement à la hausse, "du fait de l’accélération de la progression des salaires sur un marché du travail tendu". "La progression des salaires s’est accélérée, à un rythme supérieur à celui de l’inflation sous-jacente et ce, malgré la réforme récente du mode de fixation des salaires destinée à mieux prendre en compte la compétitivité-coûts internationale", note l’OCDE.