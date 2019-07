La croissance belge se tasse au deuxième trimestre

Tout ceci témoigne d'une économie qui marque le pas face à l' accumulation d'incertitudes et de mauvaises nouvelles : Brexit, guerre commerciale avec la Chine, etc.

L'industrie en retrait

Les exportations nettes de biens et de services ont contribué positivement à l’évolution du PIB à hauteur de 0,3%. Les exportations et les importations de biens et de services se sont accrues de, respectivement, 0,8% et 0,4%.