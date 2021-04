La destruction des masques fut "une erreur", admet Maggie De Block

Elle explique que son projet était de décentraliser le stock et de le gérer selon un système de rotation . "Il fallait mettre fin au système d’un stock stratégique prenant la poussière jusqu’à sa péremption. Mais cela ne pouvait pas se faire du jour au lendemain et nous n’avions pas pensé que c’était urgent", précise-t-elle.

En âme et conscience

Interrogée par la députée N-VA Frieda Gijbels sur la manière dont elle a minimisé les événements lorsque la pandémie frappait la Chine, Maggie De Block s’est un peu énervée. "Vous présentez les choses comme si c’était le foutoir complet. C’est faux. J’ai toujours affirmé avoir décidé en âme et conscience en m’appuyant sur les avis formulés par l’Organisation Mondiale de la Santé et en me basant sur les connaissances scientifiques du moment. Or on disait à l’époque que le Covid-19 était moins mortel, mais plus contagieux que la grippe."