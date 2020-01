"La donation royale est en train de croître, de se réinventer"

Mais sans pour autant faire mouche auprès des personnes concernées. En effet, les membres du conseil d’administration de l’institution gérant le patrimoine de la famille royale ont simplement rappelé devant l’assemblée ce qui tient des faits, selon eux. A savoir qu’un travail de transformation est en cours pour remédier à ces problèmes. N’en déplaise à la Cour des comptes, par exemple, qui appelle depuis plusieurs années maintenant à l’instauration d’un système de comptabilité double (analytique et budgétaire) et non plus basée seulement sur les recettes et les dépenses. "Cela fait 3-4 ans que nous sommes occupés à nous réinventer", a martelé le président Paul Buysse. Avant d’être rejoint par Hans D’Hondt, président du comité de direction du SPF Finances, rappelant que les recommandations officielles faites par la Cour en 2016 "n’ont pas été oubliées". "C’est jusque que quand on implémente, on tombe parfois sur des obstacles. On y travaille. Et j’ai plaidé en ce sens dès mon arrivée."