La fin du Parti Populaire?

De manière générale, la droite de la droite francophone n'a pas fait recette lors des élections de dimanche dernier. Les Listes Destexhe, le parti fondé début d'année par le sénateur et député parlementaire bruxellois Alain Destexhe, auparavant membre du MR, ont également fait chou blanc et n'auront donc aucun élu. Ce parti-là va continuer à exister mais va changer de nom et s'est trouvé, jeudi, un nouveau président en la personne de Claude Moniquet. L'lexpert en terrorisme Claude Moniquet devient président et porte-parole du mouvement.