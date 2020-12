La fin du court-termisme: la crise Covid nous redonne du temps

Le management est en crise quand on ne sait plus répondre à cette simple question: "Quand?". Pour soulager la charge mentale liée à la crise sanitaire, il faut retrouver un ingrédient capital: le temps.

Peter Drucker, le "pape du management", disait : "Le temps […] s’il n’est pas géré, rien d’autre ne peut l’être." Et pour cause: le temps régit nos vies. Omniprésent et d’une importance capitale pour tout manager, on le subit pourtant plus qu’on ne le contrôle.

Vue en plein écran Henri Prévost.

Il y a un an, nos journées étaient rythmées par une course quotidienne effrénée. Une charge mentale composée de trajets en voiture, de deadlines, de réunions, de projets, de to-do list, d’embouteillages et de coups de fil. La crise du coronavirus a changé la donne: les repères et la relation au temps que nous avions avant 2020 ne sont définitivement plus les mêmes. Le temps est-il l’ennemi ou l’allié du chef d’entreprise? Il est temps de remettre les pendules à l’heure.

En 2020, le temps s’est arrêté, tout en accélérant d’autres paramètres, tels que la digitalisation, le télétravail et l’uberisation des services. Le travail à domicile et les réunions virtuelles s’imposent comme nouvelle tendance business. Ces changements ont un impact considérable sur nos méthodes de travail, sur le management… et sur notre relation au temps. L’immédiateté du "tout, tout de suite", omniprésente avant la crise, n’est plus. Les agendas, les plannings, les prévisions ont été mis à rude épreuve. Et au vu des dernières actualités, il semble qu’un retour en arrière ne soit pas prévu pour tout de suite. On peut par ailleurs se demander si cela serait réellement souhaitable. Mais les dirigeants sont-ils vraiment prêts à accepter ces changements dans la durée?

S’il y a une chose que cette crise nous offre, c’est l’opportunité de retrouver la notion du temps pour arrêter de le subir.

Arrêter de subir le temps

Certains managers passent des journées sereines alors que la plupart mène une course contre la montre à grand renfort de "Je n’ai pas le temps". Pourtant, ne pas avoir le temps est un problème d’organisation avéré. L’avalanche d’informations liée à la crise sanitaire nous envahit, et constitue en ce sens une nouvelle charge mentale qui vient remplacer la course quotidienne effrénée de l’ère pré-Covid.

Avant la pandémie, l’accélération des activités était partout. Aujourd’hui, on se retrouve au ralenti, ce qui est en réalité une opportunité pour les entreprises de prendre le temps pour rebattre les cartes, nettoyer son jeu et mettre de l’ordre à tous niveaux: recrutement, finances, comptabilité, transmission, assurances, site internet, image de marque.

Il faut mettre à profit ces temps morts pour se préparer pour 2021. Le vrai pouvoir du chef d’entreprise est d’avoir le temps de faire ce qu’il faut quand il faut, c’est-à-dire prendre la bonne décision au bon moment. Pour faire preuve de résilience, un bon manager ne perd pas de temps à s’investir dans des actions qui le dérangent. Il retrouve une cohérence entre les efforts à fournir et les difficultés à surmonter en se fixant des objectifs clairs et atteignables, en adéquation avec ses ressources.

LIRE AUSSI | Gaspillage et soumission

Il est inutile de se poser des questions qui commencent par "Quand". Quand est-ce que la situation va revenir à la normale? Quand est-ce que mes ventes vont reprendre normalement? Quand mon produit ou service sera-t-il à nouveau une nécessité pour le consommateur ? La situation actuelle ne permet pas d’apporter d’éléments de réponse à ces questions obsolètes. On ne peut être sûrs que d’une chose: les outils et recettes d’avant 2020 ne sont pas recyclables pour préparer 2021.

Anticiper au lieu de se projeter

Les dirigeants sont avant tout des êtres humains. Et s’il est une chose que l’être humain abhorre, c’est d’envisager la fin: d’une entreprise, d’une époque, de sa vie. Mais 2020 ne nous donne pas le choix, elle nous force à regarder tout cela en face. Les CEO sont les derniers à penser aux risques qu’ils encourent eux-mêmes. Or la crise nous l’a démontré: personne n’est à l’abri. Les paramètres et les ressources ont bel et bien changé.

La nouvelle décennie qui s’annonce marque le début d’un retour à la bienveillance dans l’entreprise. Et l’ingrédient clé pour soutenir cela, c’est le temps.

L’immédiateté, c’est dépassé. À l’instar de la nature, il va falloir prendre le temps de laisser mûrir les choses. Les périodes de confinement nous permettent de nourrir, de générer et d’implémenter de nouvelles routines. En seulement quatre semaines, il est possible d’installer une nouvelle méthode qui deviendra une habitude naturelle pour tout manager à succès: une check-list qui évite les mauvaises habitudes d’être "à la dernière minute", qui démarre par ce que l’on redoute, et qui laisse la place aux questionnements essentiels. Prendre une décision, cela se fait désormais en trois temps: 1. Anticiper, au lieu de se projeter à partir de standards révolus; 2. Identifier et comprendre les conditions du moment présent de manière pragmatique et 3. Retrouver un mélange de savoir-être, de sagesse et de justesse pour s’en tenir à ses décisions et se détacher du brouhaha ambiant.

Chasseur de stupidité fonctionnelle

Plus que jamais, le manager va donc devoir reprendre le temps. De revoir sa communication, de mettre à jour la description des postes, de se former et de former ses équipes, de définir son style de leadership post-Covid, d’écouter ses collaborateurs, de transformer sa routine et surtout, de réfléchir à pourquoi il fait les choses.

Une bonne gestion du temps s'appuie en grande partie sur une juste évaluation des priorités et des ressources disponibles. L’ère du management à l’ancienne, où le manager était omnipotent et omniscient est révolue. Aujourd’hui, un bon dirigeant doit faire preuve d’intuition qualitative, soigner ses relations interpersonnelles et souligner le savoir-faire. Penser la dimension temporelle comme un élément organisationnel-clé qui conditionne la bonne gestion des affaires courantes, et qui permet aussi, lorsqu'elle est bien gérée, de disposer d'une plus grande marge de manœuvre pour faire face à l'imprévu.

Dorénavant, réflexion et temporisation seront les maîtres-mots du nouveau management post-Covid. À nos managers d’écrire cette nouvelle page blanche avec toute l’excitation caractéristique d’un 31 décembre qui sonne un nouveau départ!