La fin du shopping en solo mais sans prolongement des soldes

C'était annoncé: la volonté d'assurer la rentrée des classes pour tous les élèves et la stabilisation plutôt que l'amélioration de la situation épidémiologique ne permettaient pas, aux yeux du Conseil national de sécurité, de procéder à de grands chamboulements. Mais l'heure était toutefois plus à l'assouplissement qu'au durcissement des mesures.

Par exemple, le port généralisé du masque en entreprise n'a même pas été abordé. Les règles pour les retours de voyage ont été rappelées, mais à ce stade il est toujours question de faire appel au sens des responsabilités des citoyens plutôt que de passer par la répression. "Pour les zones rouges, il faut se faire tester et rester en quarantaine même en l'absence de symptômes. Trop peu de personnes respectent cette règle, or les conséquences peuvent être trop importantes", prévient Sophie Wilmès (MR).

Comme recommandé par les experts, la bulle de cinq est maintenue en septembre . En revanche, les couples qui vivent dans des pays différents sans un lien juridique (mariage, cohabitation) pourront franchir les frontières et se retrouver à partir du 1er septembre. Pour les rassemblements, un élargissement de 200 personnes à l'intérieur et maximum 400 personnes à l'extérieur est prévu. La Première ministre a aussi annoncé que les réceptions dans le cadre de funérailles pourront désormais accueillir 50 proches.

Soulagement pour les commerçants

Certaines demandes des commerçants ont été entendues: il sera à nouveau possible de faire ses amplettes à deux, et sans limite de temps. Mais tant Comeos que le SNI déplorent que ces assouplissements ne soient d'application qu'à partir du 24 août alors qu'il ne reste que deux week-ends de soldes. "Pourquoi attendre lundi? Cela fait perdre encore un week-end pour les commerçants. C'est incompréhensible", déclare le syndicat neutre des indépendants qui regrette aussi que la période des soldes n'ait pas été prolongée comme espéré.

Cette décision est un soulagement pour les commerçants, affirme l'Union des classes moyennes (UCM) qui estime qu'il n'y a pas de quoi se réjouir pour autant. " Le couvercle continue à peser sur l'activité économique, en particulier sur l'horeca et l'événementiel , avec le maintien de la bulle de cinq et le simple retour aux limites de juillet pour les spectacles en intérieur ou extérieur."

Apprendre à vivre avec le virus

Selon une étude de l'université de Gand, la motivation de la population à suivre les mesures a dégringolé de 81% à 35% depuis le début de la crise. Interrogée sur ce point, Sophie Wilmès a évoqué une série de causes potentielles parmi lesquelles l'expression simultanée de discours alarmistes et des propos minorisant voire niant les difficultés causées par la pandémie. L'objectif n'est pas, selon elle, d'arriver à une circulation zéro du virus mais d'éviter le point de basculement où l'on ne maîtrise plus la propagation du virus. "Arrêter cette dynamique en mars a été très compliqué, ça a coûté énormément d'argent à l'économie et surtout énormément de vies humaines. Or, on sait que ce moment de basculement est créé lors de contacts rapprochés", a expliqué la Première.