La fraude, une bataille sans fin pour les entreprises

Une entreprise sur deux a été victime d’une fraude ces deux dernières années, d’après une enquête internationale de PwC. La cybercriminalité continue de progresser tandis que l’externalisation n’est pas sans risque.

Près d’une entreprise sur deux (47%) a été victime d’une fraude économique au cours des deux dernières années. C’est le deuxième niveau le plus élevé depuis vingt ans. Ce diagnostic interpellant émane de la société de consultance PwC, qui publie tous les deux ans un rapport sur la question.

"La fraude et la criminalité économiques représentent une bataille sans fin", explique Rudy Hoskens, associé chez PwC Belgium. Lui-même a travaillé pendant 15 ans à la police avant d’entrer chez PwC où il dirige le service antifraude.

35% . 35% des entreprises ont été victimes d'une fraude à l'achat ces deux dernières années.

La "fraude à l’achat" est la fraude économique la plus courante. Elle enregistre en outre la plus forte augmentation: 35% des entreprises interrogées en ont été victimes ces deux dernières années (contre 29% entre 2016 et 2018). La fraude à l’achat se définit comme la fraude contre une entreprise via l’utilisation illégitime de ses produits ou services ou via des pratiques trompeuses associées à ceux-ci par des clients ou d’autres personnes (fraude hypothécaire, fraude à la carte de crédit, etc.).

Cybercriminalité

En deuxième place, on retrouve sans surprise la cybercriminalité (34%). Ces derniers mois, plusieurs entreprises implantées sur le territoire belge ont été confrontées à des affaires de cybercriminalité très médiatisées. En juin dernier, ASCO Industries, une entreprise aéronautique basée à Zaventem, a été forcée de mettre sa production à l’arrêt pendant plusieurs semaines suite à une cyberattaque.

"La cybercriminalité est passée au centre des préoccupations des consommateurs, des entreprises et de la sécurité nationale." Rudy Hoskens Associé chez PwC

"Alors qu’une partie de plus en plus importante de l’activité économique passe en ligne, la cybercriminalité est passée au centre des préoccupations des consommateurs, des entreprises et de la sécurité nationale", explique Rudy Hoskens.

Les secteurs les plus exposés à la cybercriminalité sont les services financiers (15% des entreprises frappées ces deux dernières années), l’industrie manufacturière et automobile (15%), les médias et télécommunications (20%), les pouvoirs publics (17%) et le secteur de la santé (16%).

Les récentes attaques informatiques à grande échelle (les virus Jigsaw et Cryptolocker, par exemple) ont poussé les entreprises à se protéger. La plupart des grandes entreprises disposent de plans de crise et de continuité des activités. "Chaque organisation devrait disposer de tels plans", recommande l’expert de PwC.

Le risque de l’externalisation

La fraude peut frapper l’entreprise à tout moment et pas toujours de là où on pense... L’auteur peut être externe mais aussi interne à l’entreprise. Et l’on constate parfois une collusion entre les deux types d’acteurs. Pour ces deux dernières années, 39% des répondants affirment que les incidents de criminalité économique auxquels ils ont été confrontés étaient principalement commis par des auteurs externes. Un répondant sur cinq mentionne les fournisseurs comme source de la fraude externe la plus déstabilisante.

"Les entreprises externalisent de plus en plus les compétences non essentielles afin de limiter les coûts." Rudy Hoskens

Rudy Hoskens met en garde contre les risques liés à l’externalisation: "Les entreprises externalisent de plus en plus les compétences non essentielles afin de limiter les coûts. Or, ces partenaires commerciaux peuvent présenter de nombreux risques – un risque auquel bon nombre d’entreprises n’ont pas paré officiellement."

