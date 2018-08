La grève chez Ryanair est maintenue ce vendredi

Ryanair annulera 104 vols au départ et à destination de la Belgique, ce vendredi 10 août, sur plus de 2.400 vols européens réguliers. "Tous les clients concernés ont déjà été informés par e-mail/SMS plus tôt ce 3 août et seront replacés (ou remboursés) sur d'autres vols Ryanair", précise l'entreprise, qui s'excuse auprès des ses clients pour les perturbations causées par ces grèves...