La justice appelée à mieux traiter les violences sexuelles

Le Conseil supérieur de la justice lance 28 propositions pour mieux prendre en compte les crimes et délits de mœurs, alors que leur nombre a crû de 9,4% entre 2018 et 2019.

Un fait divers, une loi, glosait-on en France à l'époque de Nicolas Sarkozy. Si la Belgique est - heureusement - moins rapide à dégainer, certaines affaires criminelles ont des impacts majeurs. La plus connue est l'affaire Dutroux mais le meurtre de Julie Van Espen a eu un effet politique considérable. Cette jeune joggeuse avait été tuée à Gand par un marginal laissé en liberté en attendant son procès d'appel, et ce quelques jours avant les élections générales, en mai 2019. D'emblée, le Conseil supérieur de la justice (CSJ) s'est emparé des faits.

+9,4 % Selon les chiffres du Collège du ministère public, le nombre de dossiers de viol et d'attentat à la pudeur a progressé de 9,4% entre 2018 et 2019.

Ce vendredi, il a publié un rapport comprenant 28 recommandations, invitant le monde judiciaire à s'en saisir par une "politique intégrée" plutôt qu'une accumulation de bonnes volontés. "Avec ce projet global, le CSJ entend donner une forte impulsion pour une plus grande prise de conscience, une réduction des freins qui empêchent les victimes de faire une déposition, une réduction du nombre de classements sans suite, une optimisation des moyens et un meilleur traitement et suivi des faits de mœurs (victimes et délinquants sexuels)", écrit-il.

Un "recyclage" des experts judiciaires

Pour ce faire, le CSJ a longuement consulté le monde judiciaire, qui lui a fait remonter des données relativement inquiétantes sur l'ampleur du phénomène des violences sexuelles. Il apparaît ainsi que selon les chiffres du Collège du ministère public, entre 2018 et 2019, le nombre d'affaires de viol et attentat à la pudeur a progressé de 8.288 à 9.068 (soit +9,4%). Par contre, 31,8% des affaires de mœurs étaient classées sans suite en 2019, contre 49,6% en 2018. Parmi ces dossiers classés sans suite en 2019, 43,7% l'ont été pour "preuves insuffisantes" et 31,3% pour "auteur inconnu".

"Les spécialistes soulignent que les experts judiciaires sont loin d’être tous au courant des dernières évolutions scientifiques et des méthodes permettant d’évaluer au mieux les risques potentiels." Le rapport du Conseil supérieur de la justice

Pour remédier à la situation, le CSJ propose des formations spécifiques pour les juges qui soient continues et obligatoires pour les magistrats ayant à traiter des affaires de mœurs. Par ailleurs, le CSJ critique vertement la qualité globale des experts judiciaires (psychiatres, psychologues, comportementalistes), "loin d'être tous au courant des dernières évolutions scientifiques", pour qui "un recyclage paraît nécessaire".

