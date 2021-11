La justice déboute les coopérateurs d'Arco

Des coopérateurs d'Arco lors d'une manifestation le jour de la réception du Nouvel An du CD&V, le 26 janvier 2014.

Emmenés par Deminor, plus de 2.000 coopérateurs d'Arco, qui réclamaient justice, viennent d'être déboutés par le tribunal de l'entreprise de Bruxelles.

Plus de 2.000 coopérateurs d'Arco, emmenés par Deminor, avaient intenté une action en justice contre Arco, Belfius, l'État belge et Francine Swiggers, l'ex-présidente d'Arco. Ils viennent d'être déboutés par le tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles qui a jugé leur demande non recevable.

Dans le courant du mois de juin, face à la cohorte de demandeurs, le tribunal avait dû se déplacer dans les anciens bâtiments de l'Otan et il avait fallu cinq jours d'audiences pour entendre les griefs des uns et des autres. Les 2.100 coopérateurs, représentés par Deminor, estimaient avoir été trompés au moment d'acheter des titres Arco. À l'entame du procès, Erik Bomans et Edouard Fermault, qui portaient le dossier pour Deminor, nous avaient fait savoir que tout avait été fait à l'époque pour présenter les titres d'Arco comme fiables alors qu'il s'agissait de produits à grands risques.

Dans cette affaire, les coopérateurs demandaient à pouvoir récupérer leur mise de départ et ils réclamaient une indemnisation à l'État belge pour compenser une perte de chance. Dans la foulée de la chute d'Arco, Yves Leterme, alors Premier ministre, avait étendu aux coopérateurs d'Arco la garantie de l'État accordée à l'épargne jusqu'à 100.000 euros. L'Europe avait recalé cette extension de la garantie estimant qu'il s'agissait d'une aide d'État.

La liquidation d'Arco entraîne une perte sèche de 1,5 milliard d'euros pour environ 800.000 coopérateurs.

Pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire, il faut remonter à la crise économique et financière de l'année 2008. Cette année-là, en pleine débâcle, Dexia effectue une augmentation de capital de 6 milliards d'euros. À ce moment, le gouvernement pousse Arco à suivre l'augmentation de capital. Arco, sans en avoir les moyens, injecte 350 millions d'euros. Malgré cela, Dexia finit par sombrer et Arco, entraîné dans ce naufrage, sera liquidé en décembre 2011. Cette liquidation entraînera une perte sèche de 1,5 milliard d'euros pour les quelque 800.000 coopérateurs d'Arco.