La justice met fin à l'arnaque qui touchait une des sociétés de Bernard Arnault

Le gérant d’Abesix a été arrêté au greffe du tribunal de l’entreprise. Le dossier a été mis à l’instruction.

Jeu, set et match. Fin de partie pour l’escroc qui, en créant la société Abesix, avait tenté de profiter de la notoriété de l’homme d’affaires français Bernard Arnault pour monter une belle arnaque sur fond de cryptomonnaie. L’individu a été arrêté par la police alors qu’il s’était présenté au greffe des personnes morales du tribunal de l’entreprise, à Forest. L’homme d’affaires a porté plainte auprès du parquet de Bruxelles et l’affaire a été mise à l’instruction. Sans entrer dans le détail, tant le parquet que l’entourage de Bernard Arnault ont confirmé l’information.

À la fin de l’été, nous diffusions l’information selon laquelle Bernard Arnault se lançait dans le business de la cryptomonnaie en tant qu’associé d’Abesix, une société développant une activité dans l’achat et la vente de cryptomonnaie, l’aide à la création d’un portefeuille de cryptomonnaie ou la conversion d’euros, de dollars et d’autres monnaies en cryptomonnaie. En réalité, l’acte constitutif publié au Moniteur belge était un faux et, dans la foulée, l’entourage de l’homme d’affaires français faisait savoir qu’il n’avait rien à voir avec cette affaire.

Lire aussi | Bernard Arnault n'a pas investi dans la cryptomonnaie en Belgique

Versements de 1.000 euros

Il n’empêche, le gérant belge d’Abesix avait étonnamment continué à sévir, notamment en procédant à une (fausse) augmentation de capital de 365 millions d’euros. Plus tard, ce même gérant, toujours via un acte publié au Moniteur belge, avait lancé un appel d’offres de passation de marchés, invitant les investisseurs à lui verser 1.000 euros, non remboursables.

365 millions Le prétendu capital d’Abesix, une société qui n’était qu’une arnaque à la cryptomonnaie.

Face à cela, Pilinvest, l’une des sociétés belges de Bernard Arnault, avait réagi par voie de communiqué, faisant savoir qu’elle s’était "manifestée auprès du greffe pour attirer son attention sur le caractère frauduleux des documents enregistrés mi-août. Compte tenu des récents événements, Pilinvest va entreprendre toute démarche, y compris judiciaire, pour protéger ses intérêts et ceux de ses actionnaires", pouvait-on encore lire dans le communiqué.

Parallèlement à cela, après avoir reçu des plaintes de consommateurs, l’Autorité des services et des marchés financiers, la FSMA, avait publié un avertissement à l’encontre de cette société Abesix. "Dans la mesure où Abesix proposerait également des monnaies virtuelles, la FSMA souligne que celles-ci ne sont à ce jour soumises à aucun contrôle financier ni surveillance. Pour cette raison et parce que ces instruments sont risqués, la FSMA et la BNB recommandent depuis 2014 de faire preuve de la plus grande prudence vis-à-vis de ces produits", pouvait-on lire dans l’avertissement du gendarme des marchés.

Nouvelle directive

À l’époque, c’est probablement une faille au niveau des contrôles d’identité et des documents remis au greffe des personnes morales du tribunal de l’entreprise qui avait permis au gérant de créer cette société en commandite en impliquant une des sociétés de Bernard Arnault sans que ce dernier ne soit au courant. En outre, une telle forme de société ne nécessitait pas l’intervention d’un notaire.

"Le tribunal doit être vigilant et la police économique est essentielle. Le tribunal a un rôle à jouer dans la prévention et tout cela s’inscrit dans la lutte contre les sociétés dormantes à Bruxelles." Paul Dhaeyer Président du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles

Finalement, la société frauduleuse avait été repérée par la chambre des entreprises en difficulté du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles, qui avait transmis le dossier à Paul Dhaeyer, le nouveau président du tribunal dont l’un des chevaux de bataille est la lutte contre la criminalité économique. C’est ainsi que le gérant d’Abesix a été convoqué deux fois au tribunal afin de s’expliquer. Ce dernier n’ayant pas répondu aux convocations, le tribunal a pris ses responsabilités et a rendu un jugement prononçant la dissolution judiciaire d’Abesix. Fin de parcours pour la société. "Le tribunal doit être vigilant et la police économique est essentielle. Le tribunal a un rôle à jouer dans la prévention et tout cela s’inscrit dans la lutte contre les sociétés dormantes à Bruxelles", nous a déclaré Paul Dhaeyer.