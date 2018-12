La justice ordonne le retour en Belgique de six enfants de djihadistes

La justice ordonne le rapatriement dans les 40 jours de six enfants de djihadistes et leurs deux mères, détenus en Syrie sous le contrôle des Kurdes.

Six enfants de djihadistes du groupe Etat islamique (EI) ainsi que leurs deux mères, qui sont détenus dans un camp du nord de la Syrie sous contrôle kurde, doivent revenir au plus vite en Belgique. C'est l'avis de la justice qui donne 40 jours au gouvernement pour prendre toute les mesures nécessaires afin de garantir leur retour en Belgique, sous peine d'une astreinte de 5.000 euros par jour et par enfant, plafonnée à un million d'euros.