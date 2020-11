La maltraitance des aînés sous-estimée

Le KCE recommande notamment une gestion intégrée des plaintes et un soutien plus actif aux aidants proches.

La maltraitance chez les personnes âgées est un phénomène largement sous-estimé. D’après l’OMS, un senior sur six aurait subi une forme de maltraitance au cours de l’année écoulée . Et pourtant, seul un cas sur 24 est signalé.

Aidants proches

Enfin, il y a la situation particulière des aidants proches. Ils s’investissent parfois au détriment de leurs propres besoins et de leur équilibre familial. Ils peuvent progressivement et insidieusement glisser dans une relation où la maltraitance se substitue à l’aide bienveillante . Ce que les spécialistes appellent le "derailed care" (des soins qui déraillent).

Pour remédier à ces situations, le KCE recommande notamment une gestion intégrée des plaintes, l’encouragement dans les maisons de repos de pratiques plus respectueuses des droits et de la dignité des aînés et, enfin, un soutien plus actif pour les aidants proches confrontés à une charge excessive.