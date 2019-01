La marche pour le climat de dimanche en pratique

Comment financer la transition?

Pour financer ce changement de paradigme, les organisateurs de la marche soutiennent la proposition des économiste et climatologue français Pierre Larrouturou et Jean Jouzel en faveur d'un Pacte Finance-Climat, qui suggère un investissement de 1.000 milliards d'euros par an pour la transition écologique. M. Larrouturou viendra l'expliciter dimanche face au Parlement européen.

"Les responsables du réchauffement climatique, les grands émetteurs de CO2, doivent être les principaux contributeurs de la transition", estime un représentant du collectif Act for Climate Justice.

Après la marche de ce dimanche, Rise for Climate Belgium entend poursuivre la mobilisation en concertation avec d'autres acteurs et collectifs jusqu'à ce que "les politiques respectent leurs propres engagements". Les prochains mois seront propices aux mobilisations citoyennes étant donné l'approche des élections fédérale, régionale et européenne de mai. "Nous serons présents, notre action s'inscrit dans la continuité, le but est d'occuper l'espace médiatique au moins jusque là", ajoute Kim Lê Quang.