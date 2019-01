La marge salariale pour 2019-2020 sera de 0,8%

Ce sera finalement 0,8%. Le Conseil central de l’économie (CCE) a, ce mercredi, rendu son verdict dans un rapport "technique" fort attendu. Pour rester en ligne avec les trois pays qui nous entourent (Allemagne, France et Pays-Bas), les salaires belges ne devraient pas dépasser 0,8% d’augmentation au cours des deux ans à venir (2019-2020) . Les syndicats espéraient sans doute mieux.

Fin 2018 déjà, ils avaient fait valoir leurs exigences. Pour la FGTB, il fallait une norme de croissance des salaires oscillant entre 1,1% et 1,4%. La CSC avait pour sa part avancé 1,5%. Le secrétaire général de la FGTB Robert Verteneuil avait même mis en garde contre l’agitation sociale que risquerait de causer l’annonce d’une marge négative, autrement dit inférieure à zéro.

Ce jeudi en effet, les partenaires sociaux, réunis au sein du "groupe des 10", vont entamer un premier round de discussions. Car une fois que les experts du CCE ont fixé la marge salariale - autrement dit, la progression maximale qu’il est possible d’envisager sans engendrer un nouveau dérapage de compétitivité vis-à-vis de nos principaux voisins que sont l’Allemagne, la France et les Pays-Bas - l’affaire atterrit entre les mains des partenaires sociaux. À eux de déterminer quelle sera la norme salariale réellement applicable, en dehors de la traditionnelle indexation des salaires et des augmentations barémiques.