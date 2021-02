La meilleure façon de marcher

La crise sanitaire a réveillé le sédentaire qui sommeillait en nous, en le poussant à partir à la (re)découverte de son pays. La rando est redevenue tendance. Et une excellente thérapie face au mal-être ambiant.

"Au départ, je suis un coureur à pied avec une préférence pour le trail. Mais avec l'annulation des courses et une carcasse qui approche la soixantaine, j'ai un peu perdu ma motivation. Cela m'a permis de redécouvrir le plaisir de la randonnée. Depuis, je peux difficilement m'en passer." Bernard, quinquagénaire plutôt sportif, n'est pas le seul à avoir (re)découvert les joies simples de la marche à pied sur courte ou longue distance.

À l'instar de Bernard, des milliers de Belges, poussés par les privations décrétées lors du premier confinement et bien aidés, il est vrai, par la météo clémente du printemps dernier, ont pris les chemins de campagne et les sentiers forestiers. Interrogez marcheurs et randonneurs, vous obtiendrez la même réponse pour expliquer cette attirance: "La marche est une des rares activités qui nous soit encore permise."

"Beaucoup de sites naturels fort fréquentés sont fragiles en termes environnementaux, et ont dû faire l'objet de réglementations très strictes." Jean-Michel Decroly Professeur en géographie, démographie et tourisme à l'ULB

Les voyages à l'étranger ayant été déconseillés avant d'être interdits, cet engouement a entraîné en certains endroits un effet collatéral négatif: "Beaucoup de sites naturels fort fréquentés sont fragiles en termes environnementaux, et ont dû faire l'objet de réglementations très strictes", constate Jean-Michel Decroly, professeur en géographie, démographie et tourisme à l'ULB. Des joyaux comme le Ninglinspo, "la seule rivière de montagne de Belgique" (vers Quarreux dans la province de Liège), le Fondry des Chiens près de Nismes, le site de la Croix Scaille à la frontière franco-belge, la balade des échelles à Rochehaut le long de la Semois ou le signal de Botrange ont été pris d'assauts par des familles en quête de dépaysement. Au point de pousser les autorités à en limiter l'accès.

"Cet engouement pour la randonnée s'inscrit dans une tendance observée ces dernières années, celle de la valorisation du 'tourisme de la lenteur'." Jean-Michel Decroly

Comme le vélo, la marche à pied – de la balade familiale au trek itinérant de plusieurs jours, en passant par la randonnée à la journée – est ainsi (re)devenue tendance. Les groupes Facebook de randonneurs prospèrent, les téléchargements d'applications de rando se multiplient, et les ventes de matériel ne sont pas en reste (lire les encadrés). "Cela s'inscrit dans une tendance observée ces dernières années, celle de la valorisation du 'tourisme de la lenteur'", décode Jean-Michel Decroly, professeur en géographie, démographie et tourisme à l'ULB. "À cela s'associe une quête d'intériorité: en marchant, on se reconnecte avec les autres, mais aussi avec soi-même", ajoute l'expert. Il estime cependant qu'il est difficile d'objectiver le phénomène et de prédire s'il va perdurer une fois la crise passée.

Le boom des GR

Quelques indicateurs témoignent de cet engouement, comme la spectaculaire croissance de l'asbl Sentiers de grande randonnée (SGR), créée voici 60 ans par deux frères au nom prédestiné: Lucien et André Cailloux. Elle compte 350 bénévoles, qui conçoivent et balisent des itinéraires en boucle ou en ligne. Elle édite plus d'une quarantaine de topo-guides et publie un magazine trimestriel: "L'intérêt pour la randonnée est antérieur à la crise du coronavirus", estime Marc Vrydagh, son président. "Les préoccupations environnementales et le besoin de se reconnecter avec la nature sont une lame de fond, mais il a explosé avec le confinement."

Aujourd'hui, l'asbl est débordée. "On ne sait plus où donner de la tête. L'an dernier, nous avons accueilli 12% de membres supplémentaires (près de 2.800) et vendu deux fois plus de topo-guides (environ 20.000). Peu avant les fêtes, on en écoulait jusqu'à 900 par jour, contre 30 à 50 en 2019. Beaucoup nous les commandent directement en ligne, cela demande un gros travail de gestion et de logistique." Au point que, fonctionnant sans aides, l'association envisage de demander des subsides pour recruter du personnel.

20.000 topo-guides vendus En 2020, l'asbl Sentiers de grande randonnée a vendu deux fois plus de ses topo guides qu'en 2019.

Ses fameux topo-guides, inspirés de leurs homologues français – "mais bien plus complets et précis", insiste Marc Vrydagh – s'arrachent comme des petits pains. En tête des ventes, celui dédié à la Semois (le GR16), le GR des Trappistes (qui relie Chimay à Orval en passant par Rochefort) et le petit dernier: un guide de 20 randonnées de gare à gare dans les cinq provinces wallonnes. Le principe? On marche d'une gare à l'autre – une vingtaine de kilomètres en moyenne – et on retourne à son point de départ en train. Une bonne manière d'utiliser son pass Hello Belgium de la SNCB (qui permet de profiter de deux trajets en train gratuits par mois) et de randonner encore plus "vert".

Autres grands succès: les topo-guides dédiés aux randonnées en boucles, permettant de revenir à son point de départ (il y en plus de 140 à travers toute la Wallonie). Ces parcours sont relativement longs (plus de 20 km en moyenne), mais des raccourcis sont souvent proposés.

Un sport de vieux, vraiment?

Cette formule des randonnées en boucle est privilégiée par Alice, jeune travailleuse bruxelloise de 27 ans et ses copains Louis et Simon. Ils se sont pris de passion pour la rando, au point de se réunir presque chaque semaine pour sillonner le sud du pays. Dimanche dernier, la Lesse en crue les a forcés à allonger leur parcours pour le porter à 25 kilomètres et, ce samedi, cap sur le GR 573, près de Pepinster. "J'ai toujours aimé la marche, mais depuis mes années 'scout' et des vacances en famille, je n'en avais plus fait. La crise sanitaire m'a donné l'occasion de la pratiquer plus intensément, puisqu'il s'agit d'une des seules activités autorisées et sans risques", témoigne la jeune femme qui, au sein du groupe, s'amuse beaucoup à dénicher les parcours les plus dépaysants.

"Étant en télétravail toute la semaine, la randonnée est un bol d'air qui nous aide tous à supporter cette période particulière." Alice Bruxelloise et fan de trekking

"Ces sorties hebdomadaires me sont de plus en plus nécessaires, poursuit-elle: étant en télétravail toute la semaine, c'est un bol d'air qui, je pense, nous aide tous à supporter cette période particulière. Et comme je n'apprécie pas le côté individuel de certains sports, la rando me convient beaucoup mieux: on est entre amis, on peut parler, apprécier la richesse des paysages..." Mais ce qu'elle préfère, ce sont les randonnées itinérantes: "L'été dernier, nous avons effectué une grande partie du GR des abbayes trappistes, entre Rochefort et Orval. Un trekking de 120 kilomètres en quatre jours, coupés du monde, avec pour seule préoccupation celle de savoir où planter la tente le soir. Une parenthèse bienvenue dans le climat anxiogène actuel."

Même sentiment de déconnexion pour Louis, employé dans une grande banque: "C'est sans doute le meilleur moyen de se couper des informations, de s'évader de cette réalité pour aller observer la nature, apprécier le silence et le calme loin des villes", dit-il. Quant à Simon, en stage dans une institution européenne, la crise a renforcé sa passion: "Je la pratique depuis des années, plus encore depuis la crise, pas parce qu'on ne peut rien faire d'autre, mais simplement parce que j'aime ça. Une randonnée entre amis s'accompagne toujours de bons délires et d'excellents souvenirs – les anciens scouts me comprendront –, avec parfois de solides défis sportifs."

Pour l'été, le trio, qui s'élargit souvent à d'autres amis, a déjà quelques projets d'escapade, comme le Jura français, le tour des Hautes Fagnes… "Les possibilités sont innombrables, conclut Alice: en Belgique, il y a des sentiers partout!" "Rien que pour les GR, il y a 5.200 kilomètres, auxquels s'ajoutent 2.000 kilomètres décrits dans nos guides sur les randonnées en boucles et en famille», précise Marc Vrydagh, aux SGR.

À l'image d'Alice et ses copains, la rando n'est plus considérée comme un loisir de "vieux". Un petit tour sur la page Facebook des GR suffit pour s'en convaincre: beaucoup de trentenaires y postent leurs bons plans, des photos de randos, des conseils (parcours, équipements…). Elle a même ce petit côté geek, grâce aux applications qui permettent de dénicher les bons spots.

Ce sont d'ailleurs trois jeunes trentenaires qui ont lancé en plein premier confinement le concept "Welcome to my garden", une plateforme permettant au randonneur, à pied ou à vélo, de planter sa tente gratuitement dans le jardin des particuliers. Une manière d'éviter les campings bondés et de répondre au manque criant d’aires de bivouac.

Plus de 2.000 jardins sont aujourd'hui accessibles aux quatre coins du pays, mais aussi en France et aux Pays-Bas. "C'est pratique, mais c'est aussi une belle occasion d'échanges et de partage", témoigne un de ses utilisateurs. "On a vraiment senti, lors de ce premier confinement, un besoin d'évasion et surtout de rencontre avec les gens", confirme sa cofondatrice Manon Brulard. La plateforme fonctionne de manière totalement bénévole, alimentée par les dons d'utilisateurs (elle compte 12.000 inscrits) et quelques subsides.

Né pendant le confinement, le concept "Welcome to my garden" permet de planter sa tente gratuitement chez des particuliers.

Rando-thérapie

L'échange, la rencontre, le bien-être… C'est en capitalisant sur ces vertus que Dimitri Haikin, psychologue bruxellois, a lancé il y a quelques années le concept de "psycho-randonnée". Des parcours dédiés au ressourcement physique et mental, avec accompagnement par des professionnels de la santé mentale, dans des environnements grandioses en Irlande, en Écosse ou en Corse.

Mais ce qui fait surtout son quotidien, ce sont ses séances de "walk & talk", soit de la thérapie par la marche. "Passer du cabinet de consultation, souvent inhibant, à la forêt, pour marcher une à deux heures permet à la parole se libérer plus facilement, ne serait-ce que parce que vous n'avez pas en face de vous le regard du thérapeute", souligne le psychologue. "La forêt offre un cadre plus apaisant, et le fait de marcher oxygène le corps et l'esprit." Aujourd'hui, Dimitri Haikin mène une grande partie de ses consultations en forêt, à raison d'une à deux par jour, au Rouge-Cloître ou au parc du Château de la Hulpe.

Vue en plein écran La marche renforce l'immunité face au virus. ©BELGIAN_FREELANCE

"Mes patients sont demandeurs de ce type de thérapie, sans compter que la marche renforce leur immunité face au virus. D'ailleurs, en Écosse, des médecins prescrivent la rando-thérapie." Dimitri Haikin Psychologue adepte de "psycho-randonnée"

Et cela ne fait que croître avec la pandémie: "Il y a un sentiment d'enfermement, beaucoup de stress, familial et professionnel. Mes patients sont demandeurs de ce type de thérapie, sans compter que la marche renforce leur immunité face au virus. D'ailleurs, en Écosse, des médecins prescrivent la rando-thérapie." Et de citer une étude de l'Université de Stirling, qui a démontré que 5 séances de 30 à 40 minutes par semaine suffisent pour commencer à se sentir mieux psychiquement. Au Japon, des études du docteur Qing Li, immunologiste à l'Université de Tokyo, montrent que les bains de forêt (Shinrin Yoku, aussi connu sous le nom de forest bathing, NDLR) améliorent l'immunité en augmentant le nombre de cellules tueuses naturelles.

Tout cela paraît peut-être évident, mais beaucoup d'entre nous, bousculés par des préoccupations court-termistes et le stress véhiculé par la technologie, ont tendance à l'oublier, négligeant les bienfaits psychiques de ce qui reste le loisir le plus simple et le plus abordable qui soit.

Montée en gamme pour les équipements En ce samedi hivernal pluvieux, il y a du monde (masqué) dans le magasin ixellois de Lecomte, enseigne de référence dans le matériel de randonné et d'alpinisme. Pourtant la météo maussade de janvier ne se prête guère aux balades en plein air. "Comme les perspectives de voyages à l'étranger sont incertaines, les Belges semblent prêts à redécouvrir leur pays en marchant, mais il y a aussi des préoccupations écolo derrière, souligne Michael Philippe, en charge du marketing. Après le premier confinement, nous avons ainsi vu débarquer toute une nouvelle clientèle qui pratiquait peu la randonnée et qui était à la recherche de conseil." Résultat: des ventes de chaussures de marche en hausse de 30 à 40%; dopées, il est vrai pas les promotions pratiquées après deux mois de fermeture qui ont entraîné un surstock. Premier confinement aidant, les ventes en ligne ont quant à elles explosé: + 400%. Depuis, la tendance se confirme avec un rajeunissement de la clientèle: "Essentiellement des adeptes de trekking sur plusieurs jours", constate le dirigeant. Et pourtant chez Lecomte les prix ne sont pas donnés. L'enseigne mise sur la qualité et le haut de gamme; preuve que ces nouveaux adeptes sont prêts à investir sur le long terme, pressentant sans doute qu'il se s'agit pas d’une passion éphémère. Même constat dans une grande chaîne généraliste comme Decathlon (36 points de vente en Belgique) qui a vu un regain d'intérêt pour la randonnée au printemps: "On assiste à une montée en gamme dans le choix des équipements par nos clients, notamment pour des produits plus écolos", indique Thomas Lejeune, directeur de la communication de l’enseigne dont la marque Quechua, dédiée à l'équipement d'extérieur, représente 20% des ventes. L’an dernier les ventes de chaussures de marche y ont grimpé de 50%, le textile est resté stable alors que les ventes de tente se sont effondrées. En cause: l'annulation des festivals d’été. Mais c’est là une autre histoire.