La mise à disposition de personnel n'est pas une décision à prendre à la légère

La Cour rappelle que le siège de la matière se trouve à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs selon lequel, hormis les situations expressément et restrictivement visées par la loi au titre d’exceptions autorisées, la mise à disposition de travailleurs au profit d'utilisateurs, qu’elle soit permanente ou temporaire, est interdite . Cette activité ne doit pas être récurrente dans le chef de la société prêteuse ni constituer l’objet principal de cette société.

En 2012, le législateur a voulu apporter des critères précis en prévoyant les circonstances devant être considérées comme un exercice de l'autorité patronale et ainsi différencier le contrat d'entreprise de la mise à disposition illicite. Ainsi, lorsqu’il est établi que des instructions, autres que des instructions en matière de bien-être au travail, sont données par l'utilisateur au travailleur, il y aura automatiquement mise à disposition interdite si l’employeur et l'utilisateur n’ont pas conclu de contrat écrit qui précise les éventuelles instructions qui peuvent être données par l'utilisateur au travailleur de l'employeur.

La sanction à cette mise à disposition interdite est que l'utilisateur et le travailleur sont considérés comme engagés dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée dès le début de l’exécution des travaux. Ainsi le travailleur peut s'adresser indifféremment à l’employeur prêteur et à l'utilisateur pour la totalité de la dette découlant du contrat qui s’est formé entre l’utilisateur et le travailleur. Néanmoins, cette solidarité ne porte que sur la durée de la mise à disposition irrégulière et sur la période couvrant le contrat à durée indéterminée mais pas sur la période au cours de laquelle le travailleur a été régulièrement occupé auprès de l’un ou de l’autre employeur.